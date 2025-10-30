التعليم واجتماع وزيره في جدة لمناقشة احتياجات وتطلعات الميدان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير التعليم يلتقي منسوبي تعليم جدة

عقد وزير التعليم الدكتور عبدالله اللحيدان اجتماعاً مع منسوبي التعليم بمحافظة جدة لمناقشة احتياجات الميدان التعليمي والتطلعات المستقبلية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في القطاع التعليمي خلال الفترة الماضية.

تحدث وزير التعليم عن أهمية تطوير التعليم وتحسين جودته لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم. وأشاد بالجهود التي يبذلها منسوبو التعليم في جدة لتحسين مستوى التعليم وخدمة الطلاب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه التعليم في جدة، والبحث في سبل حلها وتطوير العملية التعليمية لتحقيق أفضل نتائج.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير التعليم على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق تحسين مستوى التعليم وتطويره بما يخدم مستقبل الطلاب ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.