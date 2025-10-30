بطولة إيطاليا: سباليتي مدربا جديدا ليوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - روما : عُيّن لوتشانو سباليتي مدرب المنتخب الإيطالي السابق، مدربا لنادي يوفنتوس الأكثر نجاحا في كرة القدم الإيطالية، وذلك وفقا لما أعلن صاحب المركز السابع في الدوري الخميس.

وأوضح يوفنتوس في بيان "لوتشانو سباليتي هو المدرب الجديد ليوفنتوس: وقّع المدرب التوسكاني عقدا ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2026". ويخلف سباليتي، البالغ 66 عاما، الكرواتي إيغور تودور المقال الإثنين من منصبه بعد سبعة أشهر من توليه مهامه الفنية، وذلك عقب الهزيمة الثالثة في ثمانية أيام لنادي تورينو.

وسيقود سباليتي فريقه الجديد للمرة الاولى أمام كريمونيزي السبت في الجولة العاشرة من الدوري.

ووفقا للصحافة المحلية، يتضمن عقد سباليتي خيار تمديد تلقائي لمدة عامين، في حال تأهل يوفنتوس إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبات سباليتي الذي يملك خبرة تدريبية كبيرة برصيد 559 مباراة في "سيري أ" و67 في دوري أبطال أورويا، سادس مدرب يشرف على فريق "السيدة العجوز" منذ أيار/مايو 2024، بينهم المدرب الموقت ماسيمو برامبيلا الذي قاده لتحقيق فوزه الاول في شهر ونصف الشهر وقد جاء على حساب أودينيزي 3 1 الأربعاء.

كما بات يوفنتوس المغامرة التدريبية الثالثة عشرة في مسيرة سباليتي، بعدما أشرف على إمبولي وسمبدوريا وفينيتسيا وأودينيزي (مرتان) وأنكونا وروما (مرتان) وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وإنتر ونابولي وأخيرا المنتخب الإيطالي الذي أشرف عليه في 24 مباراة من أيلول/سبتمبر 2023 حتى حزيران/يونيو الماضي (فاز في 12 وخسر في 6 وتعادل في 6).

واقيل سباليتي من منصبه مدربا للمنتخب في حزيران/يونيو بعد الخسارة أمام النروج في أوسلو 0 3، ما قوّض حظوظ إيطاليا بضمان بطاقة مباشرة إلى مونديال 2026، ليعد ذلك الفشل الاكبر في مسيرة هذا المدرب.

وأحرز سباليتي خلال مسيرته كأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر مرة واحدة بألوان روما، والدوري الروسي مرتين وكلا من الكأس والكأس السوبر مرة واحدة، إضافة إلى تتويجه مع نابولي بطلا للدوري في 2023.

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة صعبة جدا بدأت منذ فوزه على إنتر 4 3 في 13 أيلول/سبتمبر في الدوري، إذ فشل بعدها في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات محليا وقاريا، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0 2) ولاتسيو (0 1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0 1) في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات أمام أودينيزي.

وتسلّم تودور مهمة الاشراف على الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1998 و2007، في آذار/مارس الماضي خلفا لتياغو موتا، وقد قرر النادي الإبقاء على خدماته حتى صيف 2027 بعدما نجح في قيادة الفريق وإن كان في الرمق الأخير لنيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخاض الكرواتي 24 مباراة فقط كمدرب لفريقه السابق، ففاز في 10 فقط مقابل 8 تعادلات و6 هزائم.