أرباح السعودية للنقل الجماعي تهبط 70.76% بالربع الثالث لانخفاض معدلات التشغيل وارتفاع التكلفة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين يوم الخميس مع قيام المتداولين بهضم نتائج اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، بينما أثّرت تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معنويات السوق.



وانخفضت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 2.5% لتصل إلى 110,225.3 دولارًا بحلول الساعة 01:52 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:52 بتوقيت غرينتش)، بعد أن محت معظم مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي. كما تكبدت البيتكوين خسائر في أكتوبر، إذ لم تتمكن من التعافي بعد الانهيار المفاجئ الذي شهدته في مطلع الشهر.



تصريحات ترامب الإيجابية عن لقائه مع شي.. لكن التفاصيل غامضة



قال ترامب يوم الخميس إن اجتماعه مع شي في كوريا الجنوبية كان "رائعًا ومتميزًا".



وأوضح في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أنه قريب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وأن بكين وافقت على صفقات تتعلق بإمدادات المعادن النادرة وشراء السلع الزراعية — وهما موضوعان كانا محور خلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأضاف ترامب أنه سيخفض رسوم الفنتانيل على الصين إلى النصف، مما يجعل إجمالي الرسوم الأميركية المفروضة على الصين ينخفض إلى 47% من 57%.



ورغم أن اللهجة الإيجابية لترامب تشير إلى تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين، إلا أن الأسواق ما زالت تنتظر تفاصيل أوضح حول توقيت وطبيعة الاتفاق التجاري.



وفي حين أن الاحتكاكات التجارية بين واشنطن وبكين لا تؤثر مباشرة على صناعة العملات المشفرة، إلا أن تحولات المزاج العام في الأسواق غالبًا ما تؤثر على الأسعار، إذ كان الانهيار المفاجئ للبيتكوين في أوائل أكتوبر ناجمًا في المقام الأول عن عودة التوترات التجارية بين البلدين.



تقارير: "ماستركارد" تجري محادثات لشراء شركة العملات المشفرة "زيروهـاش"



ذكرت مجلة فورتشن يوم الأربعاء أن شركة ماستركارد العالمية لخدمات الدفع (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA) تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة البنية التحتية للعملات المشفرة والعملات المستقرة "زيروهـاش" Zerohash، مقابل ما بين 1.5 و2 مليار دولار.



وتمثل هذه الصفقة — في حال إتمامها — واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ ماستركارد، وقد تُشير إلى مزيد من التبني المؤسسي لتقنيات البلوكشين.



وتزايد الاهتمام بالعملات المستقرة مؤخرًا من قبل المؤسسات المالية التقليدية، خاصة بعد أن وضعت الولايات المتحدة إطارًا تنظيميًا واضحًا للقطاع هذا العام.



تراجع العملات البديلة مع حذر الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في ديسمبر



تراجعت معظم العملات الرقمية البديلة (Altcoins) يوم الخميس متتبعةً هبوط البيتكوين، وسط تأثير سلبي لتصريحات الفيدرالي الأميركي التي أبدت الحذر بشأن احتمال خفض الفائدة مجددًا في ديسمبر.



فقد انخفضت الإيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 2.7% إلى 3,915.69 دولارًا، بينما تراجعت عملة BNB بنسبة 0.8% إلى 1,112.40 دولارًا.



كما خسر XRP نحو 2.5%، وتراجعت سولانا بنسبة 0.3%، وكاردانو بنسبة 1.1%.



أما في فئة العملات الساخرة (meme coins)، فقد تراجعت دوجكوين بنسبة 1.7%، بينما واصلت عملة $TRUMP ارتفاعها بنحو 5%، مدعومةً بتقرير من بلومبرغ أفاد بأن شركة Fight Fight Fight LLC — المطوّرة للعملة — تجري محادثات للاستحواذ على العمليات الأميركية لموقع التمويل الجماعي Republic.com.



ولا تزال المعنويات تجاه سوق العملات المشفرة ضعيفة، خاصة بعد أن حذّر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء من أن خفض الفائدة في ديسمبر ليس مضمونًا.



وكان الفيدرالي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، في ثاني خفض هذا العام، لكنه أبدى قلقًا من استمرار التضخم وإغلاق الحكومة الأميركية الذي يحدّ من قدرته على تقييم وضع الاقتصاد.



وعادةً ما تستفيد العملات المشفرة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ تؤدي إلى زيادة السيولة المتاحة للاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.