تكنولوجيا: تسريب المواصفات الكاملة لهاتف vivo X200T يكشف جهازًا مألوفًا بشكل لافت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت تتردد قبل أكثر من أسبوع أنباء عن عمل vivo على هاتف جديد يحمل اسم X200T، واليوم ظهر تسريب يكشف قائمة المواصفات الكاملة للجهاز.

يأتي الهاتف بشاشة LTPS OLED مسطحة قياس 6.67 بوصة، بدقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز، وتصل درجة السطوع في وضع الإضاءة العالية إلى 1600 نتس. ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 9400+، إلى جانب ذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين UFS 4.0.

تتكون منظومة التصوير الخلفية من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS باستخدام مستشعر Sony IMX921، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Samsung JN1، إضافة إلى كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x باستخدام مستشعر Sony IMX882. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

تزود vivo الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6200 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط. كما يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi 7 وNFC، ويضم مستشعر IR، وBluetooth 5.4، ومحرك اهتزاز خطي على المحور X، وسماعات ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة فوق صوتي مدمج أسفل الشاشة. ويحصل الهاتف كذلك على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

يبلغ سُمك الهاتف 7.99 مم، بينما يتراوح وزنه بين 203 و205 جرامات حسب النسخة. وعند النظر إلى هذه المواصفات، يبدو التشابه واضحًا للغاية مع هاتف vivo X200s، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الشركة قد تعيد إطلاق الجهاز نفسه تحت اسم X200T دون تغييرات تُذكر.

