«الهجرة الدولية»: القيود تمنع وصول مساعدات الإيواء المنقذة للحياة إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أفاند عزيز آغا: إن مساعدات الإيواء المنقذة للحياة لا تصل إلى الفلسطينيين في غزة على نطاق واسع، بسبب غياب الوصول العاجل، والقيود المفروضة على القطاع.

وأوضح آغا في تصريحات صحفية، أمس، أن غزة تشهد حالياً عواصف وأمطاراً غزيرة بسبب فصل الشتاء، وأن شركاء المنظمة الدولية للهجرة تدخلوا للتعامل مع الوضع.

وأضاف: «من دون وصول عاجل وغير مقيّد، لا يمكن لمساعدات الإيواء المنقذة للحياة أن تصل إلى الناس على نطاق واسع، لذلك نواصل الدعوة إلى توفير وصول دون عوائق لضمان تلبية هذه الاحتياجات».

وأردف: «كما رأينا خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، ومع هطول الأمطار الغزيرة، أصبحت الحاجة إلى مأوى طارئ عالي الجودة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».

ورداً على سؤال حول عدد الذين فقدوا حياتهم هذا العام في غزة بسبب موجات البرد الأخيرة، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش: إنه لا يملك أرقاماً دقيقة في هذا الشأن. وأضاف ياساريفيتش: «يحتاج سكان غزة إلى تحسين الظروف بما يضمن حصولهم على مياه نظيفة، وخدمات الصرف الصحي».