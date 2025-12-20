التظاهرات التي نظمتها بقايا وشتات الثورة المصنوعة ليست وليدة لحظة .. هذه التظاهرات تم الترتيب والتجهيز لها منذ مدة طويلة .. والتوقيت أن تتزامن مع ذكري ثورتهم اليتيمة التي إنفضّ سامرها وغادر ساحتها العقلاء وأولوا الألباب ..

■ من كان يظن أن الخلايا النائمة للثورة المصنوعة قد خفت أوراها فهو واهم .. هذه الخلايا حصلت علي ملايين الدولارات خلال فترة الحرب .. والمدخل لملايين الدولارات هذه جاء عبر مبادرات تنتهي عند التصديق بالمال من المنظمات الداعمة تحت مظلة العمل الإنساني لرعاية التكايا والمتضررين من الحرب بمدن العاصمة المختلفة .. والتقارير التي تؤكد مانقول بطرف الأجهزة المختصة ..

■ ليس مستغرباً أن يشارك عدد كبير من موظفي الدولة والحكومة في التظاهرات التي خرجت اليوم .. خرجت الثعابين والأفاعي من عرين الأسد لتردد ذات شعارات ثورة الخراب وترتفع ذات الأصوات التي شتمت من قبل الجيش وداست بأرجلها الغليظة علي زي وكاكي الشرطة السودانية ..

■ التواصل بين المليشيا السياسية للتمرد وأذيالها بالداخل لم ينقطع أبداً .. توارت هذه الجراء أيام الحرب وشاحت بوجهها عن جرائم التمرد لكنها لاتزال علي صلة معه ولذلك لم يكن غريباً أن تخرج بقايا اليوم في قلب الخرطوم الجريحة تهتف للذين أشعلوا الحرب ولاتزال حمّالة الحطب تحشد في خلاياها النائمة وتحرّضهم باسم المدنية الخراب ..

■ الرسالة السياسية لتظاهرات اليوم أتت أُكُل ثمارها المُرّة .. أن مليشيا التمرد لديها ظهير جاهز للانقضاض في اللحظة المناسبة ..

■ تظاهرات اليوم اختبار لإمتحان قادم .. من وقفوا خلف تحشيد الثورة المصنوعة لن يتوقفوا عن التحريض ولن ينسوا أن الشعب السوداني قد لفظهم إلي الأبد ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد