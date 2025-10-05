انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه بمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، وقدم التهنئة لأعضاء المجلس، ولجميع العراقيات، بمناسبة العيد الوطني العراقي"، مؤكداً على "إسهام الدوائر الخاصة بالمرأة بالاحتفال في هذا اليوم الذي يجسد قيمة الوطن والانتماء إليه".وأضاف المكتب، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة جهود دعم المرأة وآليات تمكينها في مجال سوق العمل، حيث جرت الموافقة على إطلاق مبادرة (بصمة) لمنح قروض للنساء لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة بفوائد ميسرة، وذلك بالتعاون مع مجموعة مصارف وشركة الكفالات العراقية".

ووجه السوداني السيدات عضوات المجلس الأعلى لشؤون المرأة بـ"لقاء رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال واتحاد الصناعات".

وتابع المكتب، أنه "تمت الموافقة على إطلاق المرحلة الثانية من تدريب المهندسات الزراعيات في 15 محافظة، بواقع 100 مهندسة في كل محافظة، فضلاً عن إطلاق برنامج لتدريب الطبيبات البيطريات والمهندسات المدنيات والمعماريات في بغداد كمرحلة أولى بواقع 500 طبيبة ومهندسة".

وأوضح المكتب، أنه "وضمن جهود دعم المرأة في المجال السياسي، وجه رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مفوضية الانتخابات بتدريب المرشحات للانتخابات وحمايتهن من محاولات الابتزاز الإلكتروني".

وفي ملفّ الطفولة، وجه السوداني بـ"استضافة رئيس هيئة رعاية الطفولة في الاجتماع المقبل، للاطلاع على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية".