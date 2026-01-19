انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتشكيل لجان فنية لتعظيم موارد الدولة وتقليص النفقات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ولاسيما المتعلق منها بملف تعظيم الموارد وتقليل النفقات، إذ تم استكمال مناقشة وسائل وأطر تقليص النفقات، وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة، بحسب بيان لمكتب السوداني.وناقش الاجتماع توصية المجلس الخاصة بوزارة النفط، التي استهدفت تحديد نسب الدعم ومعالجة الوضع المالي، وكذلك بحث المقترحات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية حول تقليص الإنفاق، بجانب مناقشة آليات الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير، وإضافة الدعم بالقروض، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة للاقتصاد غير النفطي وتنويع الموارد.

وفي ختام الاجتماع – بحسب البيان - وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فنية خاصة تقوم بدراسة جميع المقترحات المطروحة التي تدعم خطط الحكومة في هذا الصدد.

