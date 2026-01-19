"الطيران المدني" تُطلق المرحلة الثانية من منصّة "فوكَس"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق منصّة العرض والمتابعة المباشرة ضمن نظام "فوكَس"، وهو النظام الموحّد المركزي لعمليات الطيران، وذلك في المرحلة الثانية من المشروع، عقب تدشين الموقع الإلكتروني، ضمن جهود تطوير منصّة رقمية متكاملة تُسهِم في تبسيط وتسهيل تواصل مشغّلي الطائرات مع المطارات داخل دولة الإمارات.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، توفّر المنصّة بيئة إلكترونية موحّدة تعزّز سلاسة الإجراءات، وتدعم التكامل التشغيلي بين الهيئة والمطارات في الدولة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات وسرعة التنسيق.

ويأتي تطوير المنصّة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي للعمليات ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دعم توجّه الدولة نحو تعزيز البيانات المفتوحة وتسهيل الإجراءات.

وتمثل المنصّة محور التطوير في هذه المرحلة، إذ تتيح أدوات رقمية متقدمة تُسهم في تحسين تجربة العمل المشترك بين مختلف الجهات، وتمكين رؤية تشغيلية موحّدة تُعزّز سرعة اتخاذ القرار وسلاسة تنسيق العمليات بين مطارات الدولة.

وقال المهندس عقيل أحمد الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، إن منصّة "فوكَس" تمثل قفزة نوعية في آليات العمل المشترك داخل مجتمع الطيران، مؤكداً أن المنصّة تسهم في تبسيط العمليات بين المطارات، وتحسين تدفّق البيانات، وتسريع الخدمات المقدّمة لمشغّلي الطائرات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع قد اكتملت بنجاح، على أن تتضمن المراحل المقبلة مزيداً من الخصائص الرقمية المتقدمة، إلى جانب توسيع نطاق التكامل مع الشركاء، انسجاماً مع رؤية الهيئة لبناء منظومة طيران ذكية ومترابطة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت في سبتمبر الماضي المرحلة الأولى من النظام الموحّد المركزي لعمليات الطيران "فوكَس"، وهو منصّة رقمية مبتكرة تهدف إلى تبسيط وتيسير آلية تواصل مشغّلي الطائرات، المحليين والأجانب، مع الجهات المعنية في قطاع الطيران داخل دولة الإمارات.

ويوفّر النظام بوابة موحّدة للحصول على الموافقات التشغيلية لمطارات الدولة، من خلال تقديم المعلومات اللازمة، وإتاحة الروابط المباشرة مع الجهات الرئيسية ذات الصلة، عبر موقع إلكتروني واحد.