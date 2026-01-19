انتخابات البرتغال الرئاسية تتجه نحو جولة إعادة

ابوظبي - سيف اليزيد - لم يفز أي مرشح بالأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرتغالية يوم الأحد، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات، مما يمهد الطريق لجولة إعادة بين المتنافسين اللذين حصلا على أعلى الأصوات. ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، حصل خوسيه أنطونيو سيجورو من الحزب الاشتراكي الديموقراطي على 1ر31% من الأصوات. وجاء الشعبوي اليميني أندريه فينتورا في المركز الثاني بنسبة 5ر23% من الأصوات. ويحتاج المرشح إلى أكثر من 50% من الأصوات لتأمين فوز صريح.

وقد شارك ما مجموعه 11 مرشحاً في الجولة الأولى من الانتخابات. وستجرى جولة الإعادة في 8 فبراير، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى جولة إعادة منذ عام 1986. ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في 9 مارس.