شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تُفعّل اليوم العالمي لتجربة العميل: تعزيز التفاعل والابتكار في خدمة المستفيدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعّلت أمانة محافظة جدة اليوم الأحد 5 أكتوبر، اليوم العالمي لتجربة العميل، من خلال أنشطة هدفت إلى إبراز رحلة المستفيدين من الخدمات البلدية وتعزيز ثقافة تجربة العميل، عبر محتوى توعوي وتفاعلي يعرّف بأفضل الممارسات في تقديم الخدمات.

وأوضحت مديرة عام خدمة العملاء، الأستاذة أمل الغامدي، أن الفعالية ركّزت على إبراز قصص النجاح وتكريم الموظفين والفرق المتميزة في تقديم الخدمات، مؤكدة أن الأمانة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار والرقمنة ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وتضمّن البرنامج نشرات تعريفية ولوحات تفاعلية تحاكي رحلة المستفيد، في إطار جهود أمانة جدة لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم برامج التطوير والابتكار في الخدمات البلدية، بما يسهم في رفع جودة الحياة ورضا المستفيدين، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.