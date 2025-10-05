سعر البيتكوين يبدأ الربع الرابع 2025 في صعود مألوف حسب “CryptoQuant”

تُظهر بيانات “CryptoQuant” أن البيتكوين يستهل الربع الرابع من عام 2025 في ظروف سوق مشابهة لتلك التي سبقت موجة الصعود العام الماضي.

هذا وبقي مؤشر نقاط الصعود (Bull Score Index) في نطاق 40–50، وهو المستوى ذاته الذي سجله في نهاية الربع الثالث من 2024، والذي شكّل حينها منطقة انتقال نحو الاتجاه الصاعد.

وعندما تجاوز المؤشر حاجز 50 في أكتوبر الماضي، ارتفع سعر البيتكوين من 70,000 إلى 100,000 دولار لأول مرة في تاريخه.

يشير التقرير إلى تزايد ضغط الشراء مع بداية الربع الجديد، مدفوع بارتفاع الطلب الفوري على البيتكوين واستقرار سيولة العملات المستقرة، إلى جانب انخفاض المكاسب غير المحققة لدى المستثمرين، ما يقلل من احتمالات البيع لجني الأرباح.

ووفقا للبيانات، بلغ الطلب الفوري حاليا أكثر من 62,000 بيتكوين شهريا، وهو معدل يُشبه فترات النشاط القوي التي شهدها السوق في أعوام 2020 و2021 و2024.

من جهة أخرى يتواصل الطلب المؤسساتي، إذ أضافت صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الأمريكية خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 213,000 بيتكوين، بزيادة بلغت 71%، وهو ما قد يتكرر خلال الأشهر المقبلة.

ورغم الزخم الإيجابي، ترى “CryptoQuant” أن البيتكوين لم يُحقق اختراق حاسم بعد.

إذ يُعتبر السعر المحقق للمتداول على الشبكة – والمُقدر بنحو 116,000 دولار – المستوى الرئيسي الذي قد يُعيد العملة إلى مرحلة الارتفاع الكامل في دورة السوق.

وتشير النماذج إلى أن تجاوز هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو نطاق يتراوح بين 160,000 و200,000 دولار إذا استمر الزخم الحالي.

