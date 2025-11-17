لعنة التاريخ ستطارد وتلاحق بعض أبناء قبيلة المسيرية ومن تبعهم من قادة الإدارة الأهلية الذين لطّخوا أياديهم ودواخلهم بموالاة ومساندة مليشيا وعصابات التمرد السريع التي قتلت ونهبت وأحرقت قلوب السودانيين قبل منازلهم وديارهم.

■ لعنة التاريخ ستصبغ بالعار أبناء وزعماء الإدارة الأهلية الذين يشحذون الآن سكين الغدر والقتل لذبح الشجعان والأبطال من أولاد وكرام المسيرية الذين رفضوا في إباء وشجاعة موالاة شيطان الإنس وأخيه المجرم الهارب ومساعدته في حملته الإجرامية لتدمير ما تبقى من ديار المسيرية وقتل أشجع أبنائها الذين ضربوا ويضربون مثالًا أسطوريًا في الثبات والجسارة في وجه عربان الشتات ومن شايعهم من عصابات الإجرام العابرة للقارات.

■ لعنة التاريخ ستلاحق بعض أبناء المسيرية الذين مضوا في ركاب المجرم زعيم العصابة التي خرّبت ديارهم، وشرّدت أهلهم وفرّقت جمعهم، ومع ذلك يلعق بعضهم حذاء القاتل ويمسح شفرة سكينه المغروسة في دم المسيرية الطاهر.

■ ولأنه لن يقع في كون الله جلّ جلاله وعزّ جاره، إلا ماسطره في الأزل ..فإنه لن يمس ضرٌ ولا تشاك أحدًا من أبطال الفرقة 22 بابنوسة ومن معهم من الأبناء والبنات الصغار والكبار.لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم في علمه وتقديره . أما الذين يُحشدون منذ أيام للهجوم على الفرقة 22، فإنهم سيبقون ملعونين أينما ثُقِفوا.

■ ستتطهر كردفان عامة من دنس عصابات التمرد، وستخرج غرب كردفان عامة، وبابنوسة خاصة، من محنتها الراهنة. ستحلق قريباً في فضاء الأمن والأمان. وحدهم من ساندوا القتلة والمغتصبين يبقون في سجن دواخلهم. يلعنهم التاريخ وتطاردهم وخزة الضمير ودماء الشهداء والأبرياء من أبناء المسيرية الشجعان.

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد