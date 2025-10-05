شكرا لقرائتكم خبر بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، بيع صقرين قادمين من منغوليا للمرة الأولى، وذلك بمبلغ إجمالي بلغ 245 ألف ريال، في أولى ليالي مزاد الصقور المنغولية.

وجاءت البداية ببيع صقر من نوع حر قرناس بمبلغ (115) ألف ريال، تلاه صقر آخر من نوع حر فرخ بيع بمبلغ (130) ألف ريال، وسط حضور لافت من الصقارين والمهتمين بهواية الصيد بالصقور.

ويُعد تخصيص منطقة للصقور المنغولية في المعرض هذا العام الأول من نوعه، لما تحظى به هذه الصقور من مكانة مرموقة لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، إذ تمتاز بجودة عالية وضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمّل، إضافة إلى تنوع ألوانها من الأبيض الفاتح إلى البني الداكن، مما يجعلها من أكثر الأنواع تفضيلًا لدى الهواة والمحترفين.

وينطلق سباق الملواح ينطلق غدًا ويستمر ستة أيام، حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، يتنافس الصقارون يوميًّا في شوط خاص لقياس سرعة واستجابة الصقور لمسافة (200) متر نحو خط النهاية (الملواح)، فيما يشهد السباق يوميًّا تتويج عشرة فائزين في ست فئات مختلفة تقام على التوالي، تشمل الفروخ: شاهين، ومثلوث جير، وجير شاهين، وجير بيور، وحر، وجير تبع، ليصل إجمالي المتوجين في ستة أيام إلى (60) فائزًا، بجوائز إجمالية تبلغ (600) ألف ريال.