تفاصيل إصابة منة جلال بذبحة صدرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - تعرضت الفنانة منة جلال لوعكة صحية صادمة أثارت حالة من القلق بين جمهورهاومحبيها، لكنها حرصت على أن تطمئنهم من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منة خلال تتعرض لوعكة صحية

كتبتمنشور قالت فيه: "أنا جالى امبارح ذبحة صدرية، والحمد الله لحقيت نفسى مع ضغط واطي الدنيا كان بتلعب بيا، فجأة كدة وقعت، خلى بالكو من موضوع الضغط اللى يقول دة أنا ضغطى واطي أو عالي وبيطنش لازم يكشف الموضوع دة بيعمل كوارث".

تفاعل عدد كبير من متابعي منة مع هذا المنشور وتمنوا لها دوام الصحة وتجاوز هذه المحنة الصحية لتعود لحياتها الطبيعية وتمارس أنشطتها اليومية، وكان من أبزر النجوم اللذين تفاعلوا مع منشورها الفنانة نشوى مصطفى التي تمنت لها الشفاء العاجل.

على الرغم من غياب منة جلال عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، لكنها تحرص دائماً على مشاركة جمهورها بالعديد من الصور عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى تعليقها على بعض الأحداث في الوسط الفني لعل أخرها رفضها استقالة دكتور أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية.

آخر أعمال منة جلال

يُشار إلى أنتغييب عن الساحة الفنية منذ فترة، وكان آخر أعمالها في 2019، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، كانت تدور أحداثه في إطار درامي متوازي، وتدور أحداث المسلسل خلال حقبة الخمسينات، من خلال عدة قصص متشابكة وفرعية، حيث جريمة قتل تقع داخل تياترو، وتبدأ الشرطة في البحث عن القاتل.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، سارة عادل، إدوارد، فريدة سيف النصر، عايدة رياض.

