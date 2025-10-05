غادة عادل لـ"الخليج 365" فيلم فيها إيه يعني؟ يقدم رسالة مهمة.. وهذا ردي لمنْ انتقد عملية التجميل التي أجريتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - خلال تواجدها بالرياض وفي العرض الخاص لفيلمها السينمائي "فيها إيه يعني؟" بفوكس سينما بواجهة روشن، وبحضور أبطال العمل، كشفت الفنانة غادة عادل لـ"الخليج 365" عن القصة التي يتناولها الفيلم قائلة: "فيلم فيها إيه يعني؟ هو فيلم رومانسي واجتماعي، يتناول العلاقات بين الأسرة كعلاقة الابنة بوالدها والأبناء، والأنانية التي قد تكون لدى البعض وميلهم لحب التملك لوالدهم أو والدتهم بشكل كامل، وذلك في سبيل إرضاء أنفسهم فقط، وبالمقابل لا يعطي الأبناء حقاً لوالده أو والدته أو أي شخص كبير من العائلة أو ضحى وتعب من أجلهم أن يعيشوا أو يختاروا حياتهم بطريقتهم التي يرونها".

غادة عادل توضح رسالة الفيلم

وتابعت غادة عادل وقالت: "الفيلم يوجه رسالة إلى الجميع مفادها أن الإنسان إذا كبر لا يعتقد أن حياته انتهت، وأنه ليس من حقه أن يختار أو يعمل ما يريد في الحياة، ونقول له بالعكس إن الحب موجود بأي وقت وعمر وليس له سن محددة، وأن هنالك أملاً بكل شيء بالحياة وعلينا أن نبدأ من جديد، كما يجب أن يؤمن الإنسان أن الأمل بكل شيء موجود، وعلى سبيل المثال المريض يكون لديه أمل أن يُشفى والحزين لديه أمل أن يفرح، كذلك الكبير سواء أمّاً أو أباً أو أياً كان لديه حق اختيار ما يريد، وأشعر أن الفيلم رسالته هي التمسك بالأشياء والأمل والحب".

رسالة غادة عادل للمرأة

مشاريع غادة عادل القادمة

انتقاد غادة عادل بسبب عملية التجميل

— الخليج 365 فن (@sayidatystars)وعند سؤالنا للفنانة غادة عادل عن الرسالة التي توجهها إلى المرأة قالت: "أقول لها اهتمي بنفسك، وعيشي الحياة التي تريدينها وحققي ما تتمنين في إطار لا يضر أي شخص حولك، ولا تسيئي لمظهرك أو للآخرين أو أولادك وأسرتك، ومن حقك العيش كما تريدين وتحقيق ما ترغبين به".وصرحتأنها مشغولة هذه الأيام بتصوير مسلسلها "وتر حساس" وقالت: "مشغوله بتصوير هذا المسلسل ولكن في أوقات فراغي أشاهد ماذا يقدم لي من نصوص وأعمال أستطيع أن أقدمها لشهر رمضان، ولكن إلى الآن لم أؤكد عملاً معيناً أو أتفق عليه ولكن القادم أجمل".وعند سؤالعن ردها لمنتقديها بعد إجرائها لعملية التجميل الأخيرة لها أجابت قائلة: "لا أرى هذا النقد ولا أهتم به، وقد عاهدت نفسي ألا أنظر إلى النقد الذي يوجه لي منذ زمن ولا أعيره أي اهتمام، وحتى لا ألتفت إليه، وبالمقابل أهتم فقط بالنقد البناء وأحرص عليه منذ دخولي إلى مجال الفن".

وواصلت: "بالنسبة لعملية التجميل من هنا أوجه رسالتي إلى كل امرأة وأقول لها إذا كان هنالك شيء تنزعجين منه حاولي أن تسعي لإزالته في مظهرك، اسعي لتغييره وتحسينه إلى الأفضل، واخرجي من منزلك وأنت راضية تماماً على مظهرك وشكلك. فنحن نرى الآن الصغار لجأوا إلى عمليات التجميل وهم صغار، فكيف بنا نحن مع كبر السن والإضاءة وقلة النوم والتصوير نحتاج أن نحسن مظهرنا، وليس لدي أي مشكلة أن أقول لكل امرأة قومي بعمل أي شيء يُحسن مظهرك دون الالتفات إلى رأي الآخرين، المهم أن تكوني راضية تماماً".

غادة عادل وحب الرياض

فيلم "فيها إيه يعني؟"

مسلسل "وتر حساس 2"

وكشفتأنها تحب الرياض وتحب أن تحضر لها بزيارات كثيرة وقالت: "أحب الرياض ولي زيارات كثيرة لها سواء لعرض مسرحيات أو حضور مهرجانات، وهنالك حقيقة حب وانبهار وحب للفن واستقبال جميل من أهلها، والسعودية ومصر دائماً أحباب"." هو فيلم سينمائي مصري من إﺧﺮاﺝ عمر رشدي حامد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ وليد المغازي، ومن بطولة الفنان ماجد الكدواني،، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبدالعزيز، عبدالرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، وضيف الشرف أحمد سعد.مسلسل "وتر حساس 2" من بطولة، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد محمود عبدالعزيز، كمال أبورية، رانيا منصور، نبيل عيسى، إلهام وجدي، وتميم عبده وهو من إخراج وائل فرج، من تأليف أمين جمال.

