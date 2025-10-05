المتأهلات الثمانية على لقب ملكة جمال لبنان 2025.. تعرفوا إليهن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 01:03 صباحاً - انطلقت منذ قليل فعاليات حفل ملكة جمال لبنان للعام 2025 والذي يجرى من تنظيم وإشراف وبث المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI حيث ستخطف صبية واحدة اللقب من ضمن 15 متبارية أخرى يتنافسن جميعهن على اللقب.

المتأهلات الثمانية على لقب ملكة جمال لبنان 2025

وقد تم الكشف عن أسماء المتأهلات الثمانية المنافسات على اللقب في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025، والمقسمة على قسمين وهي لباس البحر ولباس السهرة، والأسماء هن آية فخر، كلوي خليفة، كارلا دحدح، ماريلين يمين، بيرلا حرب، سارة سماحة، ياسمينا حلبي، و انغرد قازان.

المتأهلات الثمانية على لقب ملكة جمال لبنان 2025- الصورة عبر الحساب الرسمي للمسابقة على منصة X

وقد تولت مقدمة البرامج هيلدا خليفة تقديم الحفل الذي تنقله مباشرة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI مباشرة وتحييه النجمة نانسي عجرم حيث ستتبارى 16 مشتركة لاختيار واحدة منهن في نهايته وتتويجها ملكة جمال لبنان للعام 2025. وظهرت المتباريات في الإطلالة الأولى بفساتين باللون الذهبي ثم جاءت إطلالتهن الثانية بملابس البحر. وتشارك ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا في لجنة التحكيم.

لحظة الحسم تقترب... إليكم المتأهلات إلى مرحلة الـ TOP 8 بمسابقة ملكة جمال لبنان 2025https://t.co/LbOV4bLNfF#LBCI #LBCILebanon #misslebanon2025 — LBCI TV (@LBCILebanon) October 4, 2025

— LBCI TV (@LBCILebanon)

