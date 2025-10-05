رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير خارجية جنوب السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس بمكتبه اليوم ببورتسودان بوفد جنوب السودان برئاسة السيد مونداي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، بحضور وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول أمير عبد المنعم.

وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والطاقة والنفط، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص حكومة الأمل على تطوير علاقات التعاون والتكامل مع دولة جنوب السودان، مشيداً بالروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، نقل وزير خارجية جنوب السودان تحيات رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير ميارديت إلى رئيس مجلس الوزراء، معبراً عن تقدير جوبا لمواقف السودان الداعمة لجهود السلام، ومؤكداً رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والنفط والتبادل التجاري.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء استعداد حكومة الأمل لتطوير الشراكة مع دولة جنوب السودان بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

سونا