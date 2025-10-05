منح الشرطة البريطانية صلاحيات جديدة لردع المظاهرات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن الشرطة مُنحت صلاحيات جديدة لفرض شروط على الاحتجاجات المتكررة "لسد ثغرة قانونية".

صرحت وزير الداخلية شبانة محمود لشبكة (سكاي نيوز) أن هذا التغيير سيعالج "ثغرة قانونية" ويمنع المجتمعات من الشعور بالتهديد ومنحها الحرية لممارسة أعمالها اليومية.

يأتي ذلك في أعقاب اعتقال ما يقرب من 500 شخص خلال مظاهرات دعمًا لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة في وسط لندن يوم السبت.

وتحدى المتظاهرون الدعوات لإعادة النظر في الحدث في أعقاب الهجوم الإرهابي على كنيس مانشستر يوم الخميس، والذي أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود.

الأثر التراكمي

وستسمح الصلاحيات الجديدة لقوات الشرطة بمراعاة "الأثر التراكمي" للاحتجاجات، وتقييم النشاط السابق، عند اتخاذ قرار فرض قيود على المتظاهرين.

وقالت السيدة محمود إن القيود التي يمكن فرضها تشمل نقل المتظاهرين إلى مكان آخر أو "تقييد مدة الاحتجاجات".

وأضافت: "لقد اتضح لي من خلال محادثات جرت خلال اليومين الماضيين وجود ثغرة في القانون وتضارب في الممارسات.

لذا سأتخذ إجراءات فورية لتصحيح ذلك، وسأراجع تشريعاتنا المتعلقة بالاحتجاجات على نطاق أوسع، للتأكد من أن الترتيبات التي لدينا تلبي حجم التحدي الذي نواجهه".

وستُجرى التغييرات من خلال تعديلات على قانون النظام العام، وأي شخص يخالف الشروط الجديدة سيواجه خطر الاعتقال والملاحقة القضائية.

احتجاج من أحزاب

وعلى صلة، أعلن حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار أن هذا اعتداء على الحق في الاحتجاج.

وصرح زعيم حزب الخضر، زاك بولانسكي، لقناة سكاي نيوز: "إن منح الشرطة صلاحيات واسعة لقمع الاحتجاجات بسبب "تأثيرها التراكمي" هو اعتداء ساخر على الحق في المعارضة. جوهر الاحتجاج هو المثابرة؛ هكذا يحدث التغيير". هل تعتقدون أن المناضلات من أجل حق المرأة في التصويت احتججن مرة ثم استسلمن؟

وصرح ماكس ويلكنسون، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار، بأن هذا "لن يُجدي نفعًا" في معالجة معاداة السامية "مع تقويضه الحق الأساسي في الاحتجاج السلمي".

وفي وقت سابق، قالت السيدة محمود إن الحق في الاحتجاج "حرية أساسية"، ولكن يجب أن يُوازن بينه وبين "حرية جيرانهم في عيش حياتهم دون خوف".

وقالت في بيان: "الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة قد تُشعر قطاعات من بلدنا، وخاصةً الطوائف الدينية، بعدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم".

وقد تجلى هذا بشكل خاص فيما يتعلق بالخوف الكبير داخل الجالية اليهودية، والذي أُعرب عنه لي في مناسبات عديدة خلال هذه الأيام العصيبة الأخيرة.

"تمثل هذه التغييرات خطوة مهمة في ضمان حماية حق الاحتجاج مع ضمان شعور الجميع بالأمان في هذا البلد."

المحافظون يدعمون

وصرحت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، بأن حزبها "سيدعم بالتأكيد" الإجراءات الجديدة، لكنها تساءلت عن سبب تأخر تطبيقها.

وفي حديثها لقناة بي بي سي، زعمت أن ما حدث في مانشستر كان متوقعًا، ولم يُبذل جهد كافٍ لمعالجة المخاوف بشأن سلامة الجالية اليهودية.

وتناولت السيدة محمود مخاوف الجالية اليهودية بعد عرض مقطع فيديو لنائب رئيس الوزراء ديفيد لامي وهو يتعرض للمقاطعة خلال وقفة احتجاجية يوم الجمعة.

وأكدت لقناة سكاي نيوز أن الحكومة "بالطبع" تُصغي إلى مشاعرهم، وأنها "ملتزمة بالتعامل مع معاداة السامية بجميع أشكالها"، مشيرةً إلى "تعزيز" أُعلن اليوم عن صلاحيات الشرطة.

وعندما سُئلت عما إذا كان رد الفعل تجاه السيد لامي يعكس غضبًا من قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين، قالت إنه من المهم عدم "إغفال" هجوم يوم الخميس عن الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت: "للناس الحق في التعبير عن آرائهم، وبالطبع كنا هناك لسماع هذه الآراء. ما أود قوله هو أن الهجوم الذي وقع، والشخص المسؤول عنه، هو المهاجم نفسه".

وأضافت: "وبالطبع، هناك أربعة أشخاص آخرين قيد الاحتجاز، ويجب أن يأخذ تحقيق الشرطة مجراه. من المهم ألا نغفل ذلك في سياق الأسئلة الأوسع المتعلقة بما يحدث في الشرق الأوسط".