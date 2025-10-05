جائزة سنغافورة الكبرى: راسل يحرز المركز الأول وماكلارين تحسم لقب الصانعين

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرز البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن والبريطاني لاندو نوريس، في حين حسمت ماكلارين لقب الصانعين.

وحلّ الأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين الآخر رابعا، لتتقلص صدارته على حساب زميله نوريس في ترتيب السائقين الى 22 نقطة.

وكانت ماكلارين بحاجة إلى 13 نقطة في سنغافورة لضمان لقب الصانعين للعام الثاني تواليا والعاشر في تاريخها، بعدما سنحت له فرصة أولى لم يستفد منها في باكو بسبب الحادث الذي تعرض له بياستري، وتراجع أداء نوريس الذي أنهى السباق في المركز السابع.

وسجّل راسل فوزه الثاني هذا الموسم بعد جائزة كندا، والاول له على الإطلاق في سنغافورة.

وحقّق نوريس الانطلاقة الأفضل حيث تقدم من المركز الخامس الى الثالث متجاوزا زميله بياستري والإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي.

وبدا ان احتكاكا وقع بين سائقي ماكلارين، مما تسبّب بضرر بسيط بجناح سيارة نوريس، في حين أبدى بياستري غضبه مطالبا فريقه عبر الراديو إعادته الى مركزه.

وقال بياستري "ما حصل ليس عادلا. أنا آسف، ليس عادلا".

في المقابل، حافظ راسل على مركزه الاول من خط الإنطلاق وحقّق أسرع توقيت في اللفات الثلاث الاولى ليوسّع الفارق الى ثانيتين عن الهولندي فيرستابن حامل اللقب في السنوات الأربع الأخيرة والذي تعرّض لضغط شديد من نوريس في بداية السباق.

وكان أنتونيلي أكبر الخاسرين أيضا في بداية السباق، إذ تراجع من المركز الرابع الى السادس لصالح تقدم سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو من المركز السابع الى الخامس.

وكان فيرستابن أول من دخلوا الى الحظيرة لتغيير إطاراته وذلك في اللفة العشرين، قبل أن يعود الى الحلبة في المركز السابع امام الإسباني فرناندو ألونسو.

وتوالى دخول السائقين مع تعويل العديد منهم على استراتيجية التوقف قبل المنافس مباشرة، بهدف كسب مركز في السباق بفضل الإطارات الجديدة.

وفي اللفة 26، دخل راسل أخيرا الى الحظيرة ليخرج في المركز الثالث امام فيرستابن وخلف ثنائي ماكلارين، قبل أن يبادر نوريس للدخول في اللفة التالية.

وفي اللفة 27، دخل بياستري الى الحظيرة حيث لم يسلم من بعض التأخر، ليخرج في المركز الرابع وتعود الأمور الى ما بدأت عليه.

وارتكب فيرستابن خطأ عند المنعطف الرابع عشر، ما منح نوريس املا متجددا بانتزاع مركز الوصافة منه بعد أن قلّص الفارق الى حوالى ثانية ونصف الثانية.

وزادت فرص نوريس بعد وصول السائقين المتصدرين الى السيارات المتأخرة، ليقلّص الفارق الى نصف الثانية مع الهولندي.

لكنّ الامور بقيت على حالها حتى نهاية السباق من دون أي تغيير على المراكز الأربعة الأولى.

وأقيم سباق جائزة سنغافورة الكبرى ليلا لزيادة عدد المشاهدين الأوروبيين نظرا لفارق التوقيت، وللحد من آثار الحرارة الاستوائية على السائقين.

ترتيب المراكز الخمسة الاوائل في سباق سنغافورة:

1. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

3. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

4. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين)

5. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس)

ترتيب الخمسة الأوائل لدى السائقين:

1. أوسكار بياستري (أستراليا) 324 نقطة

2. لاندو نوريس (بريطانيا) 299

3. ماكس فيرستابن (هولندا) 255

4. جورج راسل (بريطانيا) 212