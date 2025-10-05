دورة بكين: أنيسيموفا تهزم نوسكوفا وتحرز لقبها الثاني هذا العام

الرياص - اسماء السيد - بكين : تغلبت الاميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة عالميا على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6 0، 2 6 و6 2 الأحد لتتوج بطلة لدورة بكين الصينية في كرة المضرب (ألف نقطة)، محرزة لقبها الثاني هذا العام والرابع بشكل عام.

واستعادت الأميركية توازنها بعد تراجعها في المجموعة الثانية لتحسم اللقاء في ساعة و46 دقيقة في العاصمة الصينية.

وأحرزت أنيسيموفا لقب دورة بكين بعد شهر واحد من بلوغها نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة حيث خسرت امام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالميا.

وتُعتبر ابنة الـ 24 عاما ثالث لاعبة أميركية تحرز لقب هذه الدورة بعد كوكو غوف العام الماضي وسيرينا ويليامس المتوجة بـ 23 بطولة كبرى.

وهيمنت أنيسيموفا من البداية وفازت بالمجموعة الاولى في 23 دقيقة من دون خسارة أي شوط.

لكنّ نوسكوفا أظهرت رغبة في مقارعة منافستها، وتمكنت من كسر إرسالها لتتقدم 5 2 في الثانية قبل أن ترسل من أجل فرض التعادل في المباراة.

واحتدم اللقاء في المجموعة الفاصلة الى أن كسرت الاميركية إرسال منافستها لتتقدم 4 2، قبل أن تحافظ على هدوئها لتحسم النتيجة.

وتُقدم أنيسيموفا موسما كبيرا بعد ان بلغت أيضا نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، علما أنها كانت تحتل المركز 43 في التصنيف العالمي في الوقت نفسه من العام الماضي.

وأطاحت أنيسيموفا بمواطنتها غوف من الدور نصف النهائي لدورة بكين بعد أن تفوقت عليها 6 1 و6 2 في 58 دقيقة.