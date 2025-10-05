مفوض العون الإنساني بسنار يلتقي مندوب منظمة الصحة العالمية

- 1/2
بحث مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي مع مندوب منظمة الصحة العالمية نجيب قربي اليوم تدخلات منظمة الصحة العالمية في ولاية سنار.
وثمن بادي جهود منظمة الصحة العالمية في توفير الإمداد الدوائي وتدخلاتها في مشروع شير في مستشفى سنار التعليمي، مطالباً بالتدخل في عدد من المستشفيات.
وأكد بادي أن مفوضية العون الإنساني بولاية سنار ماضية في تنفيذ برامجها خدمة لمواطن الولاية الذي أنهكته الحرب.
من جهته ثمن مندوب منظمة الصحة العالمية نجيب قربي الدور الكبير لمفوضية العون الإنساني بولاية سنار وتنسيقها للعمل الإنساني بالولاية، مشيداً بالتنسيق المحكم بين المفوضية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، واعداً بمواصلة مشاريع المنظمة بولاية سنار وبحث تنفيذ مشاريع جديدة بالولاية.
سونا
