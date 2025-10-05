انت الان تتابع خبر الكونغرس العربي العالمي للابتكار يرحب بانتقال مقره إلى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل أبو غزالة والوفد المرافق له، وأكد أن العراق يدعم أيّ مشروع يجمع ويعزز المعرفة العربية، بما في ذلك احتضان أي فعالية تدعم الابتكار والريادة".

وعبّر رئيس الوزراء عن "استعداد العراق بأن يكون مقراً للكونغرس العربي العالمي للابتكار"، مشيراً إلى "ما يمتلكه العراق من مدارس للموهوبين يجري العمل على تطويرها وتوسيعها لتشمل كلّ المحافظات".

وبيّن أن "الحكومة عملت على إنشاء المركز الوطني للتحوّل الرقمي، والمركز الوطني للأمن السيبراني، من أجل وضع السياسات والبرامج والاطلاع على التجارب المماثلة، التي سيتم الانتقال بعدها لإنجاز التشريعات عند إكمال الخطة الخاصة بالتحوّل الرقمي".

من جانبه، أبدى أبو غزالة "ترحيبه بمقترح رئيس مجلس الوزراء بأن يكون مقرّ الكونغرس العربي العالمي للابتكار في بغداد"، مشيراً إلى أنّ "معايير الاقتصاد والثروة ما عادت تعتمد على الثروة الهايدروكاربونية فقط، وإنما تعتمد على اقتصاد المعرفة الذي يتطلب العمل على إدخال مفاهيم البرمجة وآلياتها في جميع المناهج الدراسية".

