شاهد بالفيديو.. أثار غضب “الثورجية”.. الكوميديان السوداني عبد الله عبد السلام “فضيل” يهاجم وزير التربية والتعليم بسبب كتاب الصف الرابع ويصف ثورة ديسمبر بأنها أسوأ ثورة حدثت في تاريخ السودان

أثار الكوميديان السوداني, المعروف عبد الله عبد السلام, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدين لثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس البشير.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج الكوميديان الشهير باسم “فضيل”, في مقطع فيديو هاجم فيه وزير التربية والتعليم بسبب ما جاء في كتاب اللغة العربية للصف الرابع الإبتدائي.
الصفحة “21” من الكتاب الذي هاجم بسببه “فضيل” الوزير, جاء فيه درس بداخله (نحتفل كل عام في الثامن عشر من ديسمبر بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة).
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وصف الكوميديان الشهير عبد الله عبد السلام, ثورة ديسمبر بأنها أسوأ ثورة مرت على تاريخ السودان.
كما هاجم “فضيل”, وزير التربية والتعليم بسبب عنوان الدرس “حرية سلام وعدالة”, وقال: (إذا كنت يا وزير التربية أن هذا الدرس موجود في كتاب اللغة العربية تبقى كارثة, ولو ما عارف تبقى كارثة أكبر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
