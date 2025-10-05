وفد اتحادي لتقييم التحصين الموسع بالجزيرة

امتدح الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي المدير العام لوزارة الصحة الوزير المفوض بالجزيرة الدور المتعاظم الذي تقوم به الإدارة العامة للتحصين الموسع بالولاية وجهودها خلال فترة الحرب وبعد التحرير وقبول التحدي رغم المخاطر لوقاية الأطفال من أمراض الطفولة تحت شعار: (رغم الحاصل لتطعيمهم لازم نواصل) .

وأعلن لدى مخاطبته السبت بمدني الاجتماع المشترك مع الوفد الاتحادي للتحصين الموسع برئاسة الدكتور حمدنا الله سر الختم أن العام المقبل سيشهد ترقية كافة الخدمات الصحية بالولاية.

من جانبها أكدت الدكتورة شذى سيد أحمد عضو الوفد الاتحادي أن الزيارة تستهدف عمل تقييم شامل لأعمال التحصين والترصد للأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم وفرصة للاستفادة من الدروس والتوثيق لقصص النجاح ووضع الخطط لاستقطاب المزيد من الدعومات، معلنة أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال لقاح التطعيم ضد الملاريا بولاية الجزيرة.

فيما دعا رئيس الوفد لمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.