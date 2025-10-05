ماجد الكدواني لـ"الخليج 365" فيلم فيها إيه يعني؟ يقدم رسالة عن كيفية التمسك بالحب بصدق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - أبدى الفنان ماجد الكدواني سعادته بعرض فيلمه السينمائي "فيها إيه يعني؟" بالرياض خلال تواجده بواجهة روشن وتحديداً سينما فوكس مع أبطال العمل بالعرض الخاص له بالعاصمة السعودية، وقال لـ"الخليج 365": "فيلم "فيها إيه يعني؟ يقدم تيمة درامية مهمة، منذ زمن لم نتطرق له أو بالأصح لم يتم تقديمه للسينما، وهو عمل إنساني اجتماعي عاطفي رومانسي ولايت كوميدي أيضاً، ويحمل بطياته حالة شجنية وصناعة متعة نفسية في آنٍ واحدٍ، وأتمنى من الأعماق أن ينال العمل إعجاب محبي السينما للعمل، وأن تصل إلى الرسالة التي طرحناها للمشاهد بالطريقة التي خططنا لها وهذا المهم".

عرض "فيها إيه يعني؟" بالرياض

رسالة فيلم "فيها إيه يعني؟"

مشاريع قادمة لماجد الكدواني

وبكل حب وتقدير قال الفنان ماجد الكدواني: "جداً سعيد أن نقدم بالرياض العرض الخاص لـ"" وحقيقة أحب جداً، وأقدر تذوق الجمهور السعودي للفن وحبهم للأفلام السينمائية المصرية".وذكرأن الرسالة التي قدمها الفيلم هي رسالة مهمة جداً، وهي التمسك بالحب والمصداقية بالتعاملات الإنسانية بين البشر والصدق ينشأ عن حب حقيقي والمحافظة عليه.

وكشف الفنان ماجد الكدواني عن عمل رمضاني قادم له قائلاً: سأقدم عملاً جديداً بالموسم الرمضاني 2026 وهو للكاتبة شرين ذياب، وهي الآن تكتب أحداث المسلسل لرمضان وهو بعنوان "سنة أولى طلاق"، وهو من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، إخراج كريم العدل.

فيلم "فيها إيه يعني؟"

فريق فيلم فيها إيه يعني؟- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير زكية البلوشي

" هو فيلم سينمائي مصري من إﺧﺮاﺝ عمر رشدي حامد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ وليد المغازي، ومن بطولة الفنان، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبدالعزيز، عبدالرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، وضيف الشرف أحمد سعد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ويركز المناقشة حول فكرة الحب والرومانسية بأي مرحلة عمرية، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، ويتذكران الحب الماضي ويواجهان اعتراض منْ حولهم لإحياء هذا الحب من جديد وتتوالى الأحداث للفيلم.

مسلسل "سنة أولى طلاق"

"سنة أولى طلاق" هو مسلسل من بطولة ماجد الكدواني ومن إخراج كريم العدل، من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2026، وهو من تأليف شيرين دياب، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، يقع بـ 15 حلقة، ومقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان.

