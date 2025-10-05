تكنولوجيا: سامسونج تقلّص المواصفات في Galaxy Tab S10 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن جهاز Galaxy Tab S10 Lite من سامسونج يثبت أنه متين الصنع وذو جودة جيدة، رغم أنه موجّه للفئة المتوسطة. يقدم الجهاز وعدًا جذابًا من حيث تحديثات النظام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي بسعر معقول مع دعم برمجي طويل الأمد دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

إضافةً إلى ذلك، يظل نظام سامسونج البيئي وتوافقه الممتاز مع القلم الإلكتروني من أبرز نقاط القوة في Galaxy Tab S10 Lite، والذي يتوفر أيضًا بنسخة تدعم شبكات الجيل الخامس (5G).

ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين يضعون الأداء والسلاسة في المقام الأول قد يفضلون التفكير في طرازات أخرى بمعالجات أحدث ووحدات معالجة رسوميات أقوى، إذ إن الجهاز يعاني من قصور واضح في هذا الجانب ويصل إلى حدوده بسرعة عند الاستخدام المكثف.

وفيما يتعلق بالأداء الداخلي، قررت سامسونج أن تقلّص المواصفات بشكل واضح في Galaxy Tab S10 Lite، حيث يعمل الجهاز بمعالج Exynos 1380، وهو معالج متوسط لا يقدم أداءً قويًا مقارنة بالمنافسين.

وقد أظهرت الاختبارات وجود تباطؤ وتقطّع بسيط أثناء الاستخدام، ما يؤكد أن المعالج غير كافٍ لتجارب الاستخدام الثقيلة أو الألعاب المتقدمة.

صحيح أن هذا المعالج يُستخدم أيضًا في Galaxy Tab S9 FE ويظل مقبولًا للمهام اليومية، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى الأداء العالي الذي توفره أجهزة منافسة بمعالجات أحدث مثل Xiaomi Pad 7 Pro، ما يجعل الجهاز أقل استعدادًا للمستقبل من حيث القوة والمعالجة الرسومية.

وفي المقارنة المباشرة، يتضح أن Galaxy Tab S10 Lite يتراجع خلف Galaxy Tab S10 FE المزود بمعالج Exynos 1580 الأقوى قليلًا. أما معالج الرسوميات Mali-G68 MP5، فلم يُظهر أداءً مميزًا في اختبار الرسوميات بدقة 4K، حيث لم يتجاوز معدل 6 إطارات في الثانية.

