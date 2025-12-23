تكنولوجيا: تسريب مواصفات كاميرات هاتفي Samsung Galaxy A37 وGalaxy A57

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه سامسونج للكشف عن هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57 خلال شهر فبراير 2026، ضمن الفئة المتوسطة من سلسلة Galaxy A.

وتشير التسريبات إلى حصول الهاتفين على معالجات أحدث وترقيات ملحوظة في أنظمة التصوير، حيث كشف تقرير جديد عن تفاصيل كاميراتهما.

وبحسب التقرير، يأتي Galaxy A37 بكاميرا خلفية ثلاثية تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX906 المطوّر. وتخطط سامسونج لاستخدام هذا المستشعر أو مستشعرها الخاص ISOCELL S5KGNJ في الكاميرا الرئيسية، وذلك حسب السوق أو المنطقة.

أما العدستان الأخريان في الخلف، فيُتوقع أن تنتقلا مباشرة من Galaxy A36، حيث تضم المنظومة عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل من نوع GalaxyCore GC08A3، إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل من نوع GalaxyCore GC05A3.

وفي الواجهة الأمامية، تشير التسريبات إلى اعتماد كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل من مستشعر GalaxyCore GC12A2.

وفي المقابل، تشير المعلومات إلى تزويد Galaxy A57 أيضًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من مستشعر Sony IMX906، مع احتمالية استخدام مستشعر سامسونج ISOCELL S5KGNJ في بعض المناطق.

ويكتمل النظام الخلفي بعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل من نوع ISOCELL S5K3L6، بالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل من مستشعر GalaxyCore GC05A3.

أما كاميرا السيلفي في Galaxy A57، فتأتي بدقة 12 ميجابكسل وتعتمد على مستشعر ISOCELL S5K3LC، ما يعكس تركيز سامسونج على تحسين تجربة التصوير الأمامي إلى جانب الكاميرات الخلفية.

