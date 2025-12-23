تكنولوجيا: Oppo تُدرج Reno15 FS 5G في أوروبا دون إعلان رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما ننتظر وصول هواتف Reno15 وReno15 Pro، وربما إصدارات Pro Max أو Pro Mini، إلى الأسواق الأوروبية، أدرج عدد من المتاجر في أوروبا هاتف Oppo Reno15 FS 5G للبيع دون أي إعلان رسمي من الشركة حتى الآن. ورغم أن الهاتف غير متوفر فعليًا في المخازن، فإنه أصبح قابلًا للطلب المسبق بسعر 459.90 يورو.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة 1080 × 2372 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، ويوفر تجربة عرض سلسة.

ويعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 6 Gen 1، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت قابلة للتوسعة.

يعتمد الهاتف على نظام كاميرات خلفي ثلاثي، يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل يُرجّح أنها واسعة الزاوية، إلى جانب مستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل يُستخدم لأغراض ماكرو أو لقياس العمق. وفي الجهة الأمامية، يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة تصل إلى 100 درجة.

تزود أوبو الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط، وتؤكد الشركة أن البطارية تحافظ على أكثر من 80٪ من كفاءتها حتى بعد 1600 دورة شحن. ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، كما يحمل تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

من حيث التصميم، يبلغ قياس الهاتف 158.2 × 74.9 × 8.14 مم، ويزن 189 جرامًا، ويتوفر بلون أزرق فاتح.

يُذكر أن الصورة المتداولة الوحيدة للهاتف تُظهر بجانبه سماعتي أذن لاسلكيتين، دون توضيح رسمي من أوبو حول السبب، ما يفتح الباب لاحتمال تقديم عرض ترويجي يتضمن الهاتف مع السماعات، وهو أمر ستكشفه الأيام القادمة.

