أداة GreyNoise مجانية لإجراء تحقق IP ومعرفة اختراق شبكة المنزل

أطلقت GreyNoise أداة مجانية تسمى IP Check تساعدك على إجراء تحقق IP بسيط لمعرفة ما إذا كانت شبكتك المنزلية مخترقة أو تُستَغل في أنشطة ضارة.

ما هو هدف الأداة؟

تُظهر علامات التحذير مثل بطء الأداء أو نمط مرور غير عادي أن جهازك قد يكون جزءًا من شبكة بوت نت أو وكيل سكني. باستخدام IP Check، يمكنك معرفة ما إذا كان عنوان IP الخاص بك قد رُصد وهو يقوم بمسح الإنترنت أو يُستَخدم في أنشطة خبيثة.

قد لا يشعر المستخدم بوجود اختراق لأن الخدمات اليومية مثل البث أو التصفح لا تتوقف، لكن المهاجمين قد يمرّرون هجمات أو يسرقون بيانات عبر عنوان IP الخاص بك.

إذا أظهر الفحص أن عنوان IP نظيف، فهذا يعني أن شبكتك لم تُستَغل في عمليات مسح أو لا تنتمي إلى بنية تحتية تجارية معروفة.

في حال ظهور علامة أن عنوان IP موجود في قاعدة بيانات GreyNoise، لا يعني ذلك بالضرورة اختراقًا؛ قد يكون السبب استخدام VPN أو شبكة مؤسسية أو سحابة. يميّز الأداة بين عناوين مراكز البيانات والعناوين المستغَلة. (ملاحظة: مستخدمو Safari مع تفعيل Private Relay قد يرون رسالة “Possible Spoofed Traffic Detected”؛ يُنصَح بالتحقق من IP الحقيقي عبر متصفح آخر).

عند تحديد عنوان IP على أنه خبيث أو مريب، يجب مراجعة سجل الأجهزة وحركة المرور الشبكية. يمكنك فتح قسم “Observed Activity” لرؤية توقيتات السلوك المراقب وخطوات الإجراء المقترحة.

مراجعة سجلات الجهاز وحركة المرور قد تكون معقّدة، لكن بدء الفحص عبر عنوان IP هو أبسط خطوة للبدء.