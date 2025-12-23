تكنولوجيا: تسريب Geekbench يكشف المعالج المحتمل لهاتف OnePlus Turbo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت OnePlus سابقًا عملها على سلسلة جديدة كليًا من الهواتف الذكية ستحمل اسم Turbo، وتشير أحدث التسريبات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق هاتفين في البداية. وفي هذا السياق، رُصد أحد هذه الأجهزة مؤخرًا على منصة Geekbench تحت رقم الطراز PLU110.

أظهرت بيانات الاختبار اعتماد الهاتف على معالج Snapdragon 8s Gen 4، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، مع تشغيله بنظام اندرويد 16.

ووفقًا للشائعات السابقة، من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة بدقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتز، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير.

في المقابل، يُتداول أن الهاتف الثاني ضمن سلسلة Turbo سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 الأقوى، مع الاحتفاظ بسعة البطارية الكبيرة نفسها ومعدل التحديث ذاته للشاشة، ما يشير إلى توجه OnePlus لتقديم أداء قوي مع عمر بطارية طويل في هذه السلسلة الجديدة.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعتزم OnePlus طرح هاتفي Turbo في السوق الصينية خلال شهر يناير المقبل.

المصدر