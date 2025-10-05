شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأعمال ضمن أفضل الجامعات السعودية في الأداء البدني والرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت الجامعة في المرتبة العاشرة على مستوى الجامعات السعودية في فئة الطالبات، كما حصدت المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية في فئة الطلاب، في إنجاز يعد الأول من نوعه في تاريخها.
وقد شارك في الحفل وفد الجامعة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور وئام بن حسني تونسي، يرافقه فريق من عمادة شؤون الطلاب والنادي الرياضي يتقدمهم عميد شؤون الطلاب ووكيلة العمادة، حيث مثّلوا الجامعة في هذا المحفل الرياضي الجامعي.
