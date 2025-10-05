اخبار السعوديه

جامعة الأعمال ضمن أفضل الجامعات السعودية في الأداء البدني والرياضي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حفل تكريم الجامعات السعودية المتميزة في المجال البدني والرياضي، والذي أقيم برعاية معالي وزير التعليم، حققت جامعة الأعمال والتكنولوجيا إنجازًا نوعيًا بدخولها قائمة العشر الأوائل في مؤشر الأداء البدني والرياضي الصادر عن الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للموسم الرياضي 2024/2025.

وجاءت الجامعة في المرتبة العاشرة على مستوى الجامعات السعودية في فئة الطالبات، كما حصدت المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية في فئة الطلاب، في إنجاز يعد الأول من نوعه في تاريخها.

وقد شارك في الحفل وفد الجامعة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور وئام بن حسني تونسي، يرافقه فريق من عمادة شؤون الطلاب والنادي الرياضي يتقدمهم عميد شؤون الطلاب ووكيلة العمادة، حيث مثّلوا الجامعة في هذا المحفل الرياضي الجامعي.

