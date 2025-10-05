تكنولوجيا: شاومي تتفوق على جوجل بجهاز TV Stick 4K الجديد الذي يتجاوز Google TV Streamer في الاختبارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرًا جهازها الجديد للبث الذكي TV Stick 4K (الجيل الثاني) في عدة أسواق حول العالم، ويبدو أنه واحد من أقوى أجهزة البث المدمجة، رغم حجمه الصغير.

وفقًا لاختبارات موقع AFTVNews، حقق الجهاز أداءً مميزًا على منصة Geekbench، حيث سجّل 1078 نقطة في اختبار النواة الواحدة و2695 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

وتطابق هذه الأرقام نتائج أجهزة أخرى مثل Xiaomi Box S (الجيل الثالث) وOnn 4K Plus، والسبب في ذلك يعود إلى اعتماد الأجهزة الثلاثة على شريحة Amlogic S905X5M نفسها. بالمقارنة، سجّل جهاز Google TV Streamer 4K نتائج أقل بلغت 917 و2527 نقطة في الاختبارين نفسيهما.

الأمر لا يختلف كثيرًا في اختبارات الرسوميات، إذ تفوّق Xiaomi TV Stick 4K (الجيل الثاني) في اختبار GFXBench T-Rex (Offscreen) محققًا 1957 نقطة، وهو نفس مستوى أداء Onn 4K Plus وBox S (الجيل الثالث)، لكنه يتفوق بشكل واضح على Google TV Streamer 4K الذي حصل على 1031 نقطة فقط.

تُظهر هذه النتائج بوضوح أن الأجهزة المزودة بمعالج S905X5M تقدم أداءً أقوى بكثير مقارنة بالطرازات الأقدم في السوق.

ويُعتبر جهاز Onn 4K Plus الذي يبلغ سعره 29 دولارًا الأفضل من حيث القيمة مقابل السعر، إلا أنه متاح حاليًا في الولايات المتحدة فقط. أما للمستخدمين في أوروبا وبقية أنحاء العالم، فيُعد جهاز شاومي TV Stick 4K (الجيل الثاني) خيارًا ممتازًا بسعر يقارب 45 دولارًا ويمنح نفس مستوى الأداء.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الجهاز يأتي بذاكرة RAM بسعة 2 جيجابايت فقط وسعة تخزين 8 جيجابايت، بينما يوفر الطراز الأعلى Box S (الجيل الثالث) مساحة تخزين أكبر تصل إلى 32 جيجابايت مقابل زيادة بسيطة في السعر.

المصدر