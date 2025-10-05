هل انتهى عصر أغاني المهرجانات في مصر؟.. عمر كمال نموذجًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - قبل أيام قليلة، خرج اثنين من أبرز نجوم أغاني المهرجانات الشعبية في مصر، وهما: عمر كمال وحودة بندق، للإعلان وبشكلٍ مفاجئ عن دخولهما مسار فني جديد، والابتعاد عن طريق المهرجانات تمامًا، رغم النجاحات الكبير التي تحققت على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، ليتساءل البعض عن مستقبل أغنية المهرجانات بعد سنوات من الصدارة، فهل تواجه شبحًا مُخيفًا؟

لماذا تراجعت شعبية أغاني المهرجانات؟

خلال الشهور القليلة الماضية، انطفأ بريق نجوم المهرجانات، وتراجعت شعبيتهم لحدٍّ كبير، وانخفضت نسب الاستماع إلى أعمالهم الجديدة، وكذلك ضعف حضورهم في موسم حفلات صيف 2025، وسط أزمات متتالية لنجوم وصُنّاع المجال، ومواجهة العديد من التهم، كان لها أثرًا سلبيًا على تواجدهم على الساحة.

ويرى البعض أنّ أغاني المهرجانات اكتسبت شعبيتها في السنوات الأخيرة، على خلفية الأزمات التي كانت تتصدر المشهد الغنائي، في عهد الفنان هاني شاكر، عندما كان نقيبًا للموسيقيين، ومحاولاته المستمرة لمطاردتهم دون نتائج ملموسة، قبل أنّ يأتي الفنان مصطفى كامل على رأس مجلس النقابة، ويضع شروطًا صارمة أمام أصحاب المهرجانات، قبل الصعود إلى خشبة المسرح، لتتصعب المهمة عليهم نوعًا ما.

السنوات القليلة الماضية، كانت هناك مزاعم بأنّ أغاني المهرجانات مجرد ظاهرة مؤقتة، وستتراجع مع الوقت، فيما ستسعيد الأغنية المصرية مكانتها مُجددًا، فهل تحققت تلك النبوءة؟

أين نجوم أغاني المهرجانات في الوقت الحالي؟

يُعد حمو بيكا، واحدًا من أبرز نجوم، وحقق ملايين المُشاهدات على مدار الـ7 سنوات الماضية، وأسس فريقًا تحت اسم "VIP" مع نور التوت وعلي قدورة، قبل أنّ يعتزل الأخير عالم الغناء نهائيًا، فيما يواجه "بيكا" أزمات متتالية منذ مطلع العام الجاري، انتهت به إلى حبسه عدة شهور، على خليفة اتهامه في أكثر من قضية، منها حيازة سلاح أبيض، وإحياء حفل دون ترخيص، فيما يقضي حاليًا فترة حبس لمدة 3 شهور في قضية جديدة.

حمو بيكا، كان يعتاد على طرح أغنية بشكلٍ أسبوعي تقريبًا، إلا أنّ حجم نشاطه منذ بداية العام تراجع بشكلٍ ملحوظ، حيث لم يُطلق سوى 12 أغنية، كان آخرها "هصاحب ديابة" قبل نحو شهرين، فيما انخفضت نسبة الاستماع إلى مؤشرات صادمة، إذ هناك مهرجانات لم تبلغ نسب المشاهدات 150 ألف، في حين وجود أغاني تجاوزت 170 مليون مشاهدة.

حسن شاكوش هو الآخر، يواجه أزمات كبيرة مؤخرًا، أبعدته عن الساحة الفنية عدة شهور، وسط أنباء دخوله إحدى المستشفيات للعلاج، فقد تراجع حجم نشاطه، ولم يتواجد في موسم حفلات صيف 2025 تقريبًا، كما فشلت أغانيه الأخيرة في تحقيق الانتشار الذي اعتاد عليه، منذ أغنية "بنت الجيران" التي تُقارب على 700 مليون مشاهدة.

View this post on Instagram A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)

قائمة نجوم أغاني المهرجانات الذين تراجعت شعبيتهم مؤخرًا، لم تقتصر على حمو بيكا وحسن شاكوش فحسب، بل تمتد إلى عنبة، إسلام كابونجا، عصام صاصا، أحمد موزة وغيرهم الكثير.

هل سحب الراب البساط من أغاني المهرجانات؟

شكل جديدة لألبومات عمر كمال وحودة بندق خلال أيام

View this post on Instagram A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official)

ويأتي تراجع، بالتزامن مع صعود أغاني الراب بعد فترة من الإخفاق، حيث حقق ذلك النوع الغنائي انتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة، واكتسب أصحابه نجومية ضخمة، وتزايدت عدد الألبومات الصادرة وسط تنوع كبير وجذاب، مثل ويجز، مروان موسى، مروان بابلو، عفروتو، أبيوسف، أبو الأنوار، ليجي سي، وصار تواجدهم في الحفلات الغنائية في تصاعد مستمر.يذكر أنّ عمر كمال، أعلن مؤخرًا، عن استعداده لطرح ألبوم جديد مطلع نوفمبر المقبل، يبتعد فيه تمامًا عنوالأغاني الشعبية عمومًا، حيث يُبرز موهبته في الغناء، لاسيما وأن صوته أقرب إلى محمد فؤاد، حيث يتعاون مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل تامر حسين، عزيز الشافعي، رامي جمال، أحمد إبراهيم، محمد البوغة وغيرهم.

أما حودة بندق، فقرر هو الآخر الابتعاد عن عالم المهرجانات تمامًا، وتغيير اسمه الفني ليُزيح "بندق" مكتفيًا بـ"حودة" فقط، موضحًا أن الألبوم الجديد الذي سيطرحه قريبًا سيكون مزيجًا بين الهاوس والتكنو والمقسوم. فهل تكتسب المهرجانات الشعبية بريقها مُجددًا وتستعيد عافيتها بعد سلسلة الأزمات الأخيرة أم يفشل أصحابها النهوض من جديد؟

