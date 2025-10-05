أسماء جلال لـ"الخليج 365": فيلم فيها إيه يعني؟ رمانسي وكوميدي.. وهذا ما تتوقعه من محبي السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - تواجدت الفنانة أسماء جلال ضمن أبطال الفيلم السينمائي "فيها إيه يعني؟" لحضور العرض الخاص للعمل بواجهة روشن بسينما فوكس.

وتحدثت أسماء جلال عن العمل لـ"الخليج 365" قائلة: "منْ سيشاهد فيلم فيها إيه يعني؟ سيلاحظ أنه عمل رومانسي كوميدي، يحمل الكثير من المشاعر الصادقة داخل طياته". وكشفت أسماء جلال عن سعادتها بعرض الفيلم بالسعودية قائلة: "سعيدة جداً بتقديم عرض خاص لفيلم "دفيها إيه يعني؟ بالمملكة العربية السعودية، وأتمنى أن ينال إعجاب محبي الأفلام السينمائية".

وعن توقعاتها للعمل قالت: "أتوقع أن تصل رسالة الفيلم للجميع وأن يتأثر بها عند مشاهدته، ويشعر أنها تشبههم".

أعمال سابقة عُرضت بالرياض

وعند سؤالنا هل سبق وأن قدمت عروضاً خاصة لأفلام سينمائية بالرياض قالت أسماء: "نعم قدمت سابقاً، وكان آخرها فيلماً سينمائياً وهو "ولاد رزق 3 القاضية".

وعن مشاريعها القادمة كشفت قائلة: "لديّ عدد من الأفلام السينمائية، ولكن لا أستطيع الآن التحدث عنها، وكل ما أريد أن أقوله شاهدوا فيلم "فيها إيه يعني؟"

رسالة أسماء جلال إلى جمهورها

وجهت أسماء جلال رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "يارب الفيلم يعجب الجميع ويخرجون من صالات العرض وهم سعداء".

فيلم "فيها إيه يعني؟"

فريق فيلم فيها إيه يعني؟- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير زكية البلوشي

" هو فيلم سينمائي مصري من إﺧﺮاﺝ عمر رشدي حامد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ وليد المغازي، ومن بطولة الفنان ماجد الكدواني، غادة عادل،، ميمي جمال، مصطفى غريب، ريتال عبدالعزيز، عبدالرحمن محمد، أيمن وتار، سليمان عيد، كريم مدحت، وضيف الشرف أحمد سعد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي؛ حيث يعيش محاسب متقاعد أسيراً لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مساراً غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، ويواجهان عدداً من المعارضات لإحياء حبهم من جديد، وتتوالى الأحداث.

فيلم "ولاد رزق 3 القاضية"

"ولاد رزق 3 القاضية" فيلم يتناول بموسمه الثالث وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي؛ ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ "ولاد رزق" وتتوالى الأحداث.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ طارق العريان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: صلاح الجهيني، ومن بطولة الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، أسماء جلال، سيد رجب.

@sayidaty الفنانة أسماء جلال تعبر عن سعادتها بالتواجد في السعودية خلال العرض الأول لفيلم فيها إيه يعني، مؤكدة توقعها أن يترك العمل أثراً كبيراً في الجمهور #أسماء_جلال #فيها_إيه_يعني #الرياض #سينما #أفلام_السينما @Asmaa Galal @الخليج 365 original sound - الخليج 365 - الخليج 365 original sound - الخليج 365 - الخليج 365

