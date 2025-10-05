الأمير الشاعر سعد آل سعود لـ "الخليج 365": ننتظر معرض الرياض الدولي للكتاب كل عام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - تواجد الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي بدأت فعالياته في 2 أكتوبر وتستمر حتى 11 أكتوبر 2025، في حرم جامعة الأميرة نورة. ويشارك في المعرض أكثر من 2000 دار نشر من 25 دولة، وتُعد أوزبكستان ضيف شرف هذا العام.

وتجوّل الأمير في أجنحة المعرض؛ لاقتناء عدد من الكتب من دور نشر مختلفة.

انطباعه عن المعرض

خصّ الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود "الخليج 365" بانطباعه عن المعرض، قائلاً: "حقيقة ننتظر معرض الرياض الدولي للكتاب كل عام لأهميته الكبيرة، فهو متنوع، وبرأيي أن اختيار جامعة الأميرة نورة كموقع للمعرض هذا العام يعد قراراً جيداً وموفقاً".

وتابع قائلاً: "لا أستطيع أن أُعطي انطباعاً كاملاً في الأيام الأولى من انطلاق المعرض، ولكن مما شاهدته أستطيع القول إنه معرض متكامل ودائماً متميز، وسعيد بإقامته في هذا الموقع الذي أراه أفضل من المواقع السابقة."

الكتب التي يحرص على اقتنائها

كشف الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود أنه حريص جداً على اقتناء الكتب، قائلاً: "شاهدت عدداً من الكتب المميزة والمتنوعة في المعرض، وأحرص على اقتناء الكتب الأدبية والثقافية، وكذلك الكتب المتخصصة في مجال الإعلام السياسي".

وعن الكتّاب المفضلين لديه، قال: "لدي عدد كبير من الكتّاب المفضلين، لكن أحب أن أركز على من يكتبون في تخصصي، كما أحب الكتب التي تمنحني المعلومات التي أحتاجها. نعيش الآن سباقاً على إصدار الكتب الجديدة، لكن ألاحظ أن بعض الناشرين يضعون غلافاً جديداً لكتب تحتوي على معلومات قديمة، لذلك أحرص على اقتناء الكتب الحديثة التي تقدم محتوى جديداً ومفيداً".

وأضاف ملاحظة، قائلاً: "أتمنى أن تحرص دور النشر على إصدار كتب تعكس مضموناً جديداً يعبر عن التاريخ والغلاف معاً، وليس فقط تغيير الغلاف وترك المضمون قديماً".

الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود في سطور

الأمير الشاعر الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، ينتمي إلى عائلة شعرية؛ فهو ابن الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وشقيق الأمير الشاعر عبد العزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر".

حصل على درجة الماجستير في الإعلام الدولي، ثم الدكتوراه في الاتصال السياسي. وهو شاعر يكتب قصائده باسم "منادي" ويُعرف بهذا اللقب في الوسط الفني.

صدر له ديوان شعري بعنوان "منادي"، وعدد من المؤلفات في مجال الإعلام منها: "الاتصال والإعلام السياسي"، و"الإعلام السعودي وتطوره السياسي".

أعماله الشعرية الغنائية

من أبرز أعماله الشعرية أوبريت غنائي لمهرجان الجنادرية بعنوان "عهد الخير"، من ألحان صالح الشهري، وغناه عدد من النجوم من أبرزهم: محمد عبده، راشد الماجد، رابح صقر، راشد الفارس، عباس إبراهيم، أحلام، عبد الله الرويشد، طلال مداح، سعد الفهد، وعبد المجيد عبد الله.

كما تعاون مع نخبة من الفنانين في ألبوم "مهرجان رناد الأول"، الذي ضم عشر قصائد من كلماته، وغنّى فيه محمد عبده أغنية "صفحة الأيام"، خالد عبد الرحمن "المحال"، الراحل عبد الكريم عبد القادر "الإنسان"، الراحل طلال مداح "سامحيني"، وعبادي الجوهر "وش الجديد".

مناصب تقلدها الأمير الشاعر الدكتور سعد آل سعود

يشغل الأمير الدكتور سعد آل سعود منصب عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

كما تقلد عدداً من المناصب، منها:

أستاذ مشارك بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

رئيس قسم الإعلام المتخصص بالكلية.

وكيل كلية الإعلام والاتصال للتطوير والجودة، وعمل كوكيل الدراسات العليا بالكلية.

عضو في كرسي اليونسكو للحوار بين أتباع الديانات والحضارات.

