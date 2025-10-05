مصطفى غريب لـ "الخليج 365": فيلم فيها إيه يعني؟ يناقش كيفية الدفاع عن الحب ويكشف عن فيلمه القادم "برشامة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - خلال العرض الخاص للفيلم السينمائي "فيها إيه يعني؟"، تواجد الفنان مصطفى غريب مع أبطال العمل في العرض الخاص للفيلم بالرياض، بسينما فوكس بواجهة الرياض، وقال في حديث خاص لـ"الخليج 365": "فيلم "فيها إيه يعني؟ يناقش بكل حب ويسلط الضوء على أهمية أن يتمسك كل شخص بالأشياء التي يحبها ويدافع عن حبه إلى النهاية، وهنالك جمل ولقطات كثيرة سيراها من يشاهد الفيلم ويقولها الفنان ماجد الكدواني، أعتقد أنها ستؤثر في المشاهدين بقوة".

وتابع غريب قائلاً: "لا أريد أن أحرق أحداث الفيلم، ولكن أتمنى أن يسعد الجميع بمشاهدة العمل ويستمتعوا به".

أعمال عُرضت لمصطفى غريب بالرياض

فريق فيلم فيها إيه يعني؟- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير زكية البلوشي

وعند سؤاله عن كثرة عرض أعماله السينمائية بالرياض، قال مصطفى غريب: "الحمد والشكر لله، سعيد جداً بعرض عدة أعمال سينمائية لي بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً بالرياض. تصلني ردود الفعل من جمهوري وأتواصل معهم دائماً، وهذا الأمر يسعدني كثيراً، سواء في الرياض أو مصر أو الإمارات، وأرى الحب والرضا في وجوههم، وهذا هو الأهم بالنسبة لي كفنان".

وعن توقعاته للعمل، قال: "يا رب يصل فيلم (فيها إيه يعني؟) إلى المشاهد كما نريد، وأقول للجميع إننا بذلنا جهدنا في العمل، وننتظر النتائج بفارغ الصبر".

مشاريع قادمة لمصطفى غريب

وكشف مصطفى غريب أن لديه عملاً سينمائياً سيُعرض قريباً بعنوان "برشامة"، من إخراج خالد دياب، وتأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وبطولة هشام ماجد، باسم سمرة، وريهام عبد الغفور، وتوقع له النجاح.

حبه وصداقاته بالرياض

وقال الفنان مصطفى غريب إنه كوَّن العديد من الصداقات بالرياض؛ بسبب كثرة زياراته، ودائماً يلتقي بهم عند حضوره إلى السعودية، مضيفاً: "سعيد جداً بهم وبما يملكون لي من حب وتقدير، وأقول لهم إنني أسعى دائماً لتقديم الأفضل والجديد من أجل رضاكم".

فيلم "فيها إيه يعني؟"

هو فيلم سينمائي مصري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ويركز على فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أي وقت، وأن الإنسان يجب أن يتمسك بالحب الحقيقي.

يتناول العمل قصة محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع جارته، لكن تتغير حياتهما عندما يلتقيان بعد سنوات طويلة، فيتجدد الحب بينهما، ويحاول جاهداً الدفاع عنه، وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبد العزيز، ومن إنتاج أحمد الجنايني، تامر مرسي، ومحمد رشيدي، وتأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

