ريهانا تشارك آساب روكي الاحتفال بيوم ميلاده في أول ظهور لها بعد ولادة ابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - للمرة الأولى، منذ أن رحبا بابنتهما في وقتٍ سابق من الشهر الماضي، ظهرت ريهانا Rihanna رفقة آساب روكي Asap Rockey؛ احتفالاً بيوم ميلاده الـ 37، وذلك مساء الجمعة، حيث ظهر الثنائي وهما يستمتعان بوقتهما في غرب هوليوود.

ريهانا وآساب روكي واحتفال كلاسيكي

https://www.instagram.com/p/DPY4B0Vj5JY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPY4B0Vj5JY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPY4B0Vj5JY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اختار الثنائي ريهانا وآساب روكي الاحتفال بشكلٍ كلاسيكي، حيث تم التقاط العديد من الصور لهما وهما داخل سيارة رولز رويس مكشوفة سوداء بتصميم كلاسيكي.

وفي هذه الأمسية، أطلّت مصممة الأزياء بإطلالة مميزة بعد الولادة، ببنطلون أسود مستقيم الساق، مع هامش خفيف عند الحافة، مرتدية حذاء بكعب عالٍ أسود مفتوحاً من الأمام، وسترة جلدية سوداء ناعمة، ونظارة شمسية سوداء رياضية. وكان شعرها منسدلاً في المنتصف، مع خصلات شعر طويلة منسدلة على ظهرها.

للمزيد من الأخبار: على طريقة الأمير هاري وميغان ماركل: ريهانا تتصدر المشهد على رد كاربت مهرجان كان السينمائي

ريهانا تعلن قدوم طفلتها الثالثة

https://www.instagram.com/p/DPAB_kxiPkK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPAB_kxiPkK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPAB_kxiPkK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بعد أربعة أشهر من إعلان ريهانا خبر حملها الثالث، أعلنت النجمة البالغة من العمر 37 سنة، قدوم طفلتها الثالثة. ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة لها وهي تحتضن مولودتها، التي ولدت في 13 سبتمبر، إلى جانب صورة لقفازات ملاكمة صغيرة باللون الوردي، وقد أطلقت على مولودتها اسم "روكي آيرش مايرز"؛ تيمناً باسم والدها "روكي". وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن ريهانا قالت في حوارٍ سابق عن حملها الثالث: "سأرزق بأطفال ثلاثة أو أربعة. المهم هو السعادة، إنها العلاقة السليمة الوحيدة بين الوالد وطفله، والحب هو الذي يُربي الطفل تربيةً حقيقية".

وقد كشفت ريهانا عن حملها لأول مرة أثناء استعدادها للظهور على السجادة الزرقاء في حفل ميت غالا 2025، حيث تعمدت إظهار حملها بشكلٍ واضح.

وقد أبرزت الملابس التي ارتدتها النجمة ورائدة الأعمال حملها الثالث، وكانت تبدو أنها في مراحل متقدمة منه، ووقفت وحدها لالتقاط الصور بدون شريكها آساب روكي.

قد ترغبين في معرفة: ريهانا تخطف الأنظار بحملها خلف كواليس حفل ميت غالا 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».