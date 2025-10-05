في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفونه عن الراحل ماهر عصام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - تحلّ اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، الذي دخل عالم الفن وهو طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، ثم شارك في العديد من الأعمال المميزة، التي ترك من خلالها بصمة مؤثرة في عالم الفن. وعلى الرغم من تألقه وتميزه، فإن القدر لم يمهله الوقت الكافي ليثبت مكانته وسط أبناء جيله، ورحل وعمره لم يتجاوز الـ 40 عاماً.

ظهر لأول مرة برؤية يوسف شاهين

أبرز أعماله الفنية

بدأمشواره الفني وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، وذلك عندما اختاره المخرج العالمي يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "اليوم السادس" عام 1986، أمام الفنانة العالمية داليدا، وكان هذا الظهور بداية الانطلاق التي لفتت الأنظار لموهبته الفنية المميزة.شاركفي فيلم "النمر والأنثى" مع عادل إمام، وخطف الأنظار لموهبته وحضوره التلقائي المميز، ومن وقتها انفتحت أمامه أبواب الشهرة، وقدم العديد من الأعمال في طفولته، أبرزها: "فوزية البرجوازية" و"التعويذة" و"امرأة متمردة".

على الرغم من أن ماهر عصام لم يقدم أي بطولة مطلقة طوال حياته، لكن كان له حضور مميز وقبول؛ جعله من الوجوه المحببة عند فئة كبيرة من الجمهور، وخلال مشواره الفني القصير قدم ما يقرب من 50 عملاً درامياً، من أبرزها: "الملك فاروق"، "ستائر الخوف"، "فرقة ناجي عطا الله"، "لدواعي أمنية"، "الجماعة"، "عصابة بابا وماما"، و"مذكرات سيئة السمعة".

وفي السينما، شارك في 33 فيلماً، أبرزها: "أولى ثانوي" مع نور الشريف، "عيال حريفة"، "سالم أبو أخته"، "صرخة نملة"، "عش البلبل"، "سكوت هنصور"، وغيرها.

ماهر عصام - صورة أرشيفية

آخر أعمال ماهر عصام الفنية

كانت آخر أعمال ماهر عصام فيلم "قرمط بيتقرمط" الذي لم يمهله القدر لاستكمال تصوير مشاهده، وحضور العرض الخاص برفقة أصدقائه، ذلك لأنه تم تأجيل تصوير العمل عدة مرات بسبب ظروف إنتاجية، وفي هذه الفترة تعرّض ماهر للوعكة الصحية التي أنهت حياته.

فيلم "قرمط بيتقرمط" درات أحداثه في إطار كوميدي حول القرموطي الذي ينشئ مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزاراً سياحياً، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يُدخله في عدة مشكلات، أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفي نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل في تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطي، الذي يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

وقام ببطولة هذ العمل كل من: أحمد آدم، دينا فؤاد، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، أحمد أبو زيد، ومحمد محرز، ومن إخراج أسد فولادكار.

حياة ماهر عصام الشخصية

على الصعيد الشخصي، كانت حياةمليئة بالمواقف الصعبة والمؤلمة، فرحل والده وهو في عمر صغير، وبعدها بفترة قصيرة رحلت والدته، وعاش برفقة شقيقته، وبشكلٍ مفاجئ تعرض لأزمة صحية قاسية في عام 2014، ودخل على إثرها في غيبوبة طويلة، لكنه عاد للحياة مجدداً بأعجوبة.

في يونيو 2018، رحل الفنان ماهر عصام عن عمرٍ يناهز 38 عاماً، متأثراً بإصابته للمرة الثانية بنزيف حاد في المخ، ولم يتمكن الفريق الطبي المعالج من إنقاذ حالته، رغم نقله إلى واحد من أفضل المراكز الطبية في القاهرة.

ماهر تعرض لانفجار في أحد شرايين المخ، وقضى فترة طويلة في غيبوبة تامة، وتعافى من الحادث بمعجزة إلهية، بحسب وصف الأطباء، ولكنه أصيب بنزيف مفاجئ، وأكد أحد أصدقاء الفنان أنه تعرض لانفعالات حادة أثناء مشاهدة مباراة المنتخب المصري لكرة القدم في الجولة الأولى لكأس العالم، والتي انتهت بهزيمة المنتخب الوطني، بينما أكد مدير أعمال ماهر عصام أن الإصابة جاءت مفاجئة، ولا علاقة لها بنتيجة المباراة.

وخلال مراسم الجنازة، أكد جيران وأصدقاء النجم الراحل المقربين في جنازته، أن مرض ضيق شرايين المخ أنهى حياته وحياة شقيقته، مع تلميحات بأنه قد يكون وراثيّاً داخل العائلة، وأشاروا إلى أن شقيقته حنان رحلت عن عالمنا في عام 2014 بسبب هذا المرض، بعدما قضت أياماً في غرفة الرعاية المركزة، ثم لحق بها شقيقها بنفس الأزمة الصحية، ولكن بعد أربع سنوات.

