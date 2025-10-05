شوق موسوي تكشف عن مسرحية "البيت المسكون" بموسم الرياض وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - كشفت الفنانة شوق موسوي، من خلال فيديو نشرته عبر موقع التواصل "إنستغرام"، عن مسرحيتها الجديدة "البيت المسكون: قطعة 6 شارع 6 منزل 6"، التي ستعرض بموسم الرياض، الذي سيعلن عن موعدها وتفاصيلها قريباً، حيث ينتظر هذا الحدث الكثير من محبي الموسم، والذي يتميز بتقديم الكثير من المسرحيات والحفلات والفعاليات المختلفة.

وقالت بالفيديو الذي نشرته: "نشوفكم بموسم الرياض بمسرحية "البيت المسكون "قطعة 6 شارع 6 منزل 6، حياكم الله".

كما علقت على الفيديو وكتبت: "ناطرين يا أهل الرياض، موسم الرياض بالسعودية".

كما نشرت بوستر المسرحية قبل أيام، وعلقت وكتبت: "أهل الرياض جاينكم في مسرحية البيت المسكون ق 6 ش6 م6". وتفاعل معها الفنانون ومتابعوها، وتمنوا لها التوفيق.

البيت المسكون: قطعة 6 شارع 6 منزل 6

هي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المسلم، والمخرج المنفذ عبدالله المسلم، ومن بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، باسمة حمادة، فوز الشطي، شهاب حاجيه، خالد المفيدي، عبدالله المسلم، وشوق موسوي.

آخر أعمال شوق موسوي

آخر الأعمال التي قدمتها شوق موسوي، مسلسل "واحة الأعرابي"، وهو يحكي قصة مجموعة من الأعراب تحت سيطرة الحكم العثماني، ويسلط المسلسل الضوء على التحديات والمصاعب التي يتعرضون لها، من صراع معقد بينهم وبين المحتلين في حقبة زمنية غنية بالأحداث، تتراوح بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ثامر العسلاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بندر السعيد، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، جمال الردهان، أسمهان توفيق، يعقوب عبدالله، حمد العماني، عبدالله التركماني.

مسلسل "قبل وبعد"

يتناول المسلسل عالم الجمال والشهرة، من خلال قصة أربعة شركاء في عيادة تجميل، بينهم عاشقة للأزياء تحولت إلى فنانة مكياج، تستغل شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمستحضراتها التجميلية، ويعرض المسلسل تأثير الشهرة على المشاريع الشبابية الخاصة وتحدياتها مع عالم التواصل، ويستعرض اختلاف آراء الشركاء حول الجمال الداخلي والخارجي، في قالب كوميدي.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين أبل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالعزيز المسلم، ومن بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، زهرة الخرجي، أحمد العونان، عبدالله السلمان، مرام البلوشي، في الشرقاوي.

