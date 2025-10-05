لفتة إنسانية.. إهداء مسرحية أم كلثوم إلى سامي العدل وابنه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في لفتة إنسانية، قرر الدكتور مدحت العدل، منتج ومؤلف مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" ، إهداءها إلى روح شقيقه الفنان سامي العدل، وابنه أحمد سامي العدل، الذي رحل هو الآخر قبل عامين تقريبًا بشكلٍ مفاجئ.

مدحت العدل: شقيقي سامي وراء دخولنا عالم الفن

سامي العدل.. الأب الروحي

إهداء مسرحية أم كلثوم إلى سامي العدل وابنه الراحل- الصورة من حساب مدحت العدل على إنستغرام

مدحت العدل يُحيي الذكرى الثانية لوفاة ابن شقيقه

مسرحية أم كلثوم

وشدد مدحت العدل، في إهدائه، المُدوّن على الدعوات الخاصة للمسرحية، على الأثر الكبير الذي تركه سامي العدل في أفراد عائلته بالكامل، وأنه السبب الرئيسي وراء دخولهم عالم الإنتاج والفن عمومًا، إذ يعتبره بمثابة "الأب الروحي" وليس مجرد الشقيق الأكبر له.ونشر منتجالجديدة، صورة من الإهداء عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه بـ"إنستغرام"، حيث جاء بها: "مهما صنعنا من فن نظل مدينين للأب الروحيالذي أدخلنا هذه الصناعة التي تخلب الألباب وتسيطر على الوجدان.. نهدي هذا العمل عن خالدة الذكرإليه.. نشكره.. نحترمه.. نحبه.. كما نهديه إلى ابنه وابننا جميعًا المخرج الراحل الغالي أحمد سامي العدل.. معنا دائمًا وأبدًا".وكان، قد أحيا الذكرى الثانية لابن شقيقه، قبل أسبوعٍ تقريبًا، قائلًا عبر "إنستغرام": "أحمد سامي العدل.. سنتين عدوا على فراقك، وحشتني وعمرك ما غِبت عن بالي.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعنا بيك في الجنة".المسرحية تسرد أسرارًا تُكشف للمرة الأولى عنوأغانيها وقصص الحب في حياتها، وهي بطولة عددًا من المواهب الشابة، منهم أسماء الجمل في دور "" في مرحلة متقدمة من عمرها، ملك أحمد، في شخصية "" في طفولتها، سعيد سليمان في دور "أحمد رامي"، هدير الشريف، عمر صلاح الدين، عماد إسماعيل في دور "أبو العلا محمد"، أحمد علي الحجار في دور "محمد عبد الوهاب"، ليديا لوتشيانو، منار الشاذلي في دور "شقيقة أم كلثوم"، إسماعيل السيد، يوسف سلامة، هاني عبد الناصر، فتحي ناصر، ومحمد أيمن، والعمل تأليف وإنتاج مدحت العدل، وإخراج أحمد فؤاد.

ومن المُقرر انطلاقها بالقاهرة، على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، خلال الأيام القليلة المُقبلة، على أنّ تُعرض في لندن وباريس، خلال الشهور المُقبلة، حيث سيُعلن عنها في وقتٍ لاحق.

