صيحات جمالية من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025: كيف تألقت الملكة الجديدة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - انطلق مساء اليوم الواقع في الرابع من أكتوبر 2025 حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025، الذي نظمته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI، ليكشف عن سحر الجمال اللبناني في أمسية استثنائية جمعت بين المنافسة والتألق. الأمسية التي قدّمتها الإعلامية هيلدا خليفة وأحيتها النجمة نانسي عجرم، تحوّلت إلى لوحة فنية أبهرت الجمهور بأناقة الأزياء، المكياج العصري، وتسريحات الشعر المبهرة.

المشتركات الـ16 تنافسن بإطلالات ساحرة زادت من وهج الحفل، حيث ارتدين فساتين سهرة بتوقيع المصمم اللبناني المبدع نيكولا جبران، الذي أبدع في إبراز أنوثتهن بأقمشة مترفة وقصّات ملكية أنيقة. أما المكياج، فقد حمل بصمة خبير التجميل بسام فتوح الذي نجح في المزج بين الإطلالات العصرية واللمسات الكلاسيكية ليضيء جمال كل مشتركة بطريقة متفرّدة. وقد تراوحت التسريحات بين المموجات الطبيعية والكعكات المرفوعة، مضيفة بعداً ملكياً على حضور المتباريات. وشهد الحفل حضوراً لافتاً لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا التي سلّمت التاج بعد عام كامل من التألق، كما خطفت الأنظار نانسي عجرم بجمالها المتوهج ومكياجها المشرق وتسريحتها الأنيقة، بينما أطلّت هيلدا خليفة كعادتها رمزاً للرقي. هكذا، جاء حفل ملكة جمال لبنان 2025 كاحتفال متكامل بالأنوثة والأناقة، جمع بين جاذبية المشتركات وسحر النجمات، ليؤكد مجدداً مكانة لبنان كمنصة للجمال والإبهار.

في ما يلي، "الخليج 365" تستعرض لك، أبرز الإطلالات الجمالية في حفل ملكة جمال لبنان لعام 2025، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر التي كانت محط أنظار.

بيرلا حرب ملكة جمال لبنان 2025 تتألق بمكياج سموكي ناعم وتسريحة منسدلة

ملكة جمال لبنان المنتخبة بيرلا حرب- الصورة من المكتب الإعلامي لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان

فازت الجميلة بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025، وتوجّت وسط أجواء احتفالية مبهرة خطفت أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات. بدت بيرلا في هذه اللحظة الأيقونية بإطلالة جمالية متكاملة تعكس شخصية الملكة العصرية الواثقة. فقد تألقت بمكياج ناعم ارتكز على البشرة المشرقة بخطوط كونتور خفيفة أبرزت ملامحها الطبيعية، مع ظلال عيون ترابية دافئة عززت جاذبية نظراتها، وأحمر شفاه نيود بلمسة وردية منحها إشراقة ناعمة تناسب أجواء التتويج. أما شعرها الأسود الطويل، فجاء منسدلاً بانسيابية طبيعية مع فرق وسطي بسيط، ليمنحها إطلالة ملكية تجمع بين البساطة والرقي. أما فستانها المرصّع بتفاصيل براقة، فقد أضفى عليها جرأة وأناقة في آن واحد، ليتكامل مع التاج الماسي الذي تُوّجت به ويحاكي أنوثتها اللافتة.

ندى كوسا تخطف الأنظار بمكياج ناعم وتسريحة شعر مبللة في حفل ملكة جمال لبنان 2025

ندى كوسا- الصورة من المكتب الإعلامي لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان

عادت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا لتسرق الأضواء في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025، بإطلالة أنيقة وملكية أكدت من جديد حضورها الآسر على المسرح. فقد اختارت فستاناً أحمر بجرأة لافتة، تميّز بقصّة مفتوحة عند الصدر مع أزرار ذهبية تضفي لمسة فخمة، إلى جانب شق أمامي طويل أبرز أنوثتها بأسلوب راقٍ وجذاب. واختارت مكياجاً متناغماً مع إطلالتها الجريئة، حيث اعتمدت عيوناً محدّدة بظلال ناعمة ولمسات من الماسكرا زادت من عمق نظرتها، فيما اختارت بشرة مضيئة بكونتور خفيف أبرز تكاوين وجهها بنعومة، مع شفاه بلون نيود وردي أضاف توازناً مثالياً بين قوة الفستان وبساطة الملامح. وأكملت إطلالتها بتسريحة مبللة ومسحوبة إلى الخلف مع فرق وسطي، لتعكس عفوية أنثوية وتمنح حضورها توازناً بين الجاذبية والرقي.

ملكة جمال العالم 2024 أوبال سوشاتا بمكياج برونزي وتسريحة مرفوعة ملكية

كذلك، خطفت ملكة جمال العالم 2024 أوبال سوشاتا الأنظار بحضورها الملوكي وإطلالتها اللافتة التي عكست جاذبيتها الراقية. فقد اختارت فستاناً أنثوياً مطرزاً بتفاصيل براقة باللون الوردي الذهبي، منحها إشراقة ساحرة تنسجم مع أجواء المناسبة. ونسقت معه مكياجاً ناعماً ومتوازناً، ارتكز على البشرة المتوهجة مع لمسات هايلايتر مشرقة، فيما زيّنت عينيها بظلال عيون دافئة تدرجت بين البرونزي والوردي لتعزز من دفء ملامحها، إلى جانب أحمر شفاه نيود وردي أضفى لمسة طبيعية أنثوية على ابتسامتها. أما شعرها، فاختارته مرفوعاً بأناقة ناعمة تحت التاج الأزرق الماسي الذي أضفى بعداً ملكياً على حضورها.

نانسي عجرم تتألق بمكياج عيون سموكي وتسريحة مموجة

سرقت النجمة نانسي عجرم الأضواء في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025، بإطلالة لافتة جمعت بين الفخامة والعصرية. فقد اختارت فستاناً أرجوانياً لامعاً بتصميم أنيق يتّسم بالقصّة الملتفة مع فتحات جانبية عصرية وشق أمامي أبرز أنوثتها برقي، ليجعل حضورها متفرّداً على المسرح. مكياجها حمل توقيع اللمسات الراقية التي اعتدناها منها، مع عيون سموكي ناعمة بألوان ترابية مائلة إلى البرونزي زادت من سحر عينيها الزرقاوين، إلى جانب شفاه بلون نيود مطفأ أضفى توازناً مثالياً على الإطلالة. أما شعرها، فجاء مفروداً بتموّجات طبيعية منسدلة على كتفيها، ليعكس عفوية وأنوثة ساحرة.

نانسي عجرم تخطف الأنظار بمكياج برونزي وتسريحة منسدلة مع الغرة البف

في إطلالتها الثانية خلال حفل ملكة جمال لبنان 2025، أثبتت النجمة نانسي عجرم مجدداً أنها أيقونة للأناقة اللبنانية بلمسة عصرية آسرة. فقد اختارت فستاناً أسود مخملياً بتصميم الكتف الواحد One Shoulder، منحها جرأة أنثوية ممزوجة بالرقي. ونسقت معه مكياجاً ارتكز على العيون المحددة بخطوط أيلاينر دقيقة وظلال دافئة أبرزت جمال عينيها الزرقاوين، إلى جانب بشرة متوهجة بلمسات برونزية وشفاه بلون نيود طبيعي يعكس البساطة الراقية. أما تسريحة شعرها، فجاءت منسدلة بخصلات مموّجة طبيعية مع رفعة خفيفة عند الجذور لتزيد من حضورها القوي على المسرح.

هيلدا خليفة تبهر بمكياج سموكي برونزي وتسريحة متموجة

في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025، أطلّت الإعلامية هيلدا خليفة بإطلالة آسرة جمعت بين الأناقة والفخامة، مؤكدة مجدداً مكانتها كأيقونة جمالية على المسرح. اختارت فستاناً أرجوانياً بتصميم دراماتيكي أنيق، تميّز بقصّة عصرية مع فتحة جانبية وشق أمامي أضاف جرأة أنثوية، فيما أضفى الكاب المنسدل على كتفيها لمسة ملكية ساحرة. مكياجها ارتكز على عيون سموكي بنفحات برونزية زادت من سحر نظرتها، مع كونتور ناعم وبشرة مضيئة أبرزت ملامحها بلمسة مشعّة، إلى جانب شفاه بلون نيود طبيعي حافظ على التوازن الجمالي للإطلالة. أما شعرها فجاء منسدلاً بتموّجات عريضة على أحد الجانبين، ليمنحها حضوراً لافتاً يفيض بالأنوثة والجاذبية.

بولا يعقوبيان بمكياج سموكي ناعم وتسريحة مرفوعة

لفتت النائب بولا يعقوبيان الأنظار في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025، بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والجرأة بأسلوب عصري متفرّد. اختارت فستاناً باللون العنابي المخملي مع تفاصيل مطرّزة بالترتر البراق، أبرز قوامها بأسلوب أنثوي راقٍ، فيما أضاف العقد الذهبي الفاخر على عنقها لمسة من الفخامة.

مكياجها جاء متناسقاً مع إطلالتها، حيث اعتمدت بشرة مضيئة بلمسات طبيعية مع أحمر شفاه وردي ناعم أضفى إشراقة على ابتسامتها، إلى جانب عيون محددة بظلال ترابية خفيفة وآيلاينر رفيع منح نظرتها عمقاً ساحراً من دون مبالغة. أما تسريحة شعرها فتميّزت برفعة ناعمة مع غرة منسدلة بخصلتين أماميتين، أضافت لمسة كلاسيكية أنيقة إلى حضورها.

إطلالات المشتركات: بين المكياج العصري وتسريحات الشعر الملكية

تألّقت المشتركات الـ16 في أكثر من إطلالة خلال الحفل، بدءاً من فساتين السهرة وصولاً إلى إطلالات البحر الحيوية. وقد أبهرت كل متسابقة بأسلوبها الخاص. تنوع المكياج بين العيون السموكي الجذابة، والظلال الترابية الناعمة، والشفاه بدرجات الأحمر والوردي. أما تسريحات الشعر فتراوحت بين التموجات الطبيعية التي تعكس العفوية، والتسريحات المرفوعة المزدانة بلمسات ملكية لافتة. بهذا المزج، شكّلت الإطلالات لوحة جمالية كاملة أظهرت تنوّع شخصيات المشتركات وثقتهن أمام لجنة التحكيم والجمهور.

والمشتركات هنّ: الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب، الوصيفة الأولى عارضة الأزياء كلوي خليفة، ساندي عيد، كارلا دحداح، نتالي بيشاني، سارة سماحة، ماريلين يمين، المغنية جينفير الهاشم، إنغريد فيغازان، نور كرم، ماري جو درويش، المغنية أدريانا دياب، المهندسة ياسمينا حلبي، آية فخر، سيلين زغيب وكريستي منينة.