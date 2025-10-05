حسام داغر يخوض تجربه البوكادست ويحمس الجمهور لأولي حلقاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يستعد الفنان حسام داغر لبدء تجربة إعلامية جديدة من خلال بودكاست "شقة التعاون"، وسيستضيف من خلاله أبرز نجوم ومشاهير الوسط الفني، ومن المفترض أن تُعرض أولى حلقات البودكاست مساء اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء.

حسام داغر يروج لشقة التعاون

روجللحلقة الأولى من بودكاست "شقة التعاون"، خلال الساعات الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر صور من كواليس الحلقة الأولى مع الفنان محمد ممدوح، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية المميزة واسترجاع الذكريات الخاصة ببدايتهما الفنية.

يُشار إلى أن البرنامج يحمل طابع اجتماعي فني بسيط، ويعتمد على استضافة ضيوف من الوسط الفني في أجواء تجمع بين العفوية والحنين إلى الذكريات، مع لمسة من الكوميديا التي تميز داغر.

"ألبينو" يواصل جولته العالمية في المهرجانات السينمائية

يُشار إلى أنسيشارك في الدورة القادمة من مهرجان مانشستر السينمائي الدولي، من خلال فيلم قصير يحمل اسم "ألبينو"، وهو المشروع الذي يُناقش فيه قضية التنمر والتمييز الذي يتعرض له الأقلية.

وأبدى حسام داغر، عبر حسابه على "فيس بوك" حماسه الشديد لمشاركته في الدورة الثانية عشر من مهرجان مانشستر السينمائي، لاسيما وأنها تُعد المشاركة الثالثة للفيلم في المحافل السينمائية الدولية، بعدما سبق وتواجد في مهرجان مدريد السينمائي العام الماضي، ومهرجان كييف السينمائي عام 2020.

"ألبينو" فكرة وإخراج وبطولة حسام داغر، وتدور أحداثه حول أب من فئة ألبينو "عدو الشمس"، تعرض للتنمر طيلة حياته، لذا يُقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطة بهما في العالم نتيجة التمييز والتنمر، حيث يدفعها لمُشاهدة العالم من وجهه نظره، وكأنها "أميرة" و"استثنائية" و"من أهل القمر"، لافتًا إلى أنّ "تلك الفئة نادرًا ما تم التعرض لقضيتهم في السينما والتلفزيون".

