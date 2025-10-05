بعد عرضها في مهرجان المهن التمثيلية.. تامر حسني يستعد لطرح أغنية كان يا مكان بشكل الكامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - قدم النجم تامر حسني، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية الذي أُقيم مساء السبت، وشهد تكريم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات المسرح.

وخلال الحفل، عُرض لتامر أغنية مصورة، تحمل عنوان "كان يا مكان"، والتي جاءت فكرتها مميزة، إذ جمعت في مشاهدها أعمل فنية لكبار الفنانين والتي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، أمثال عادل إمام، سمير غانم، سعيد صالح، سهير البابلي، أمينة رزق وغيرهم

تامر حسني: تشرفت بتقديم كان ياماكان في حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

"لينا معاد" أحدث ألبومات تامر حسني

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

فيلم سينمائي

وكشف تامر حسني، عن طرحبصورة كاملة، اليوم الأحد عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة له، إذ نشر مقطع من هذه الأغنية عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق بالقول: "من حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية اللي كرمت النهارده عظماء تاريخ المسرح والفن المصري والعربي، وتشرفت بتقديم أغنية التكريم () وده جزء منها، وهتنزل كليب كاملة بكرا، إن شاء الله الساعة 3".جدير بالذكر أنظهر في الموسم الغنائي لصيف هذا العام بألبوم غنائي يحمل عنوان "لينا معاد" الذي ضم 15 أغنية، تعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وَقَدْ جاءت أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية"، "يا حب"، "حبك لو غلطة"، "خلونا نشوفكم تاني"، "لينا معاد"، "هو ده بقى!"، "حبيبي تقلان"، "الذوق العالي"، "يلا يا كداب"، "واحشني يا ابن اللذين"، "الاحتياج وِحش"، "هيموت ويرجع"، "مستني إيه؟"، "حفلة تخرج من حياتي"، و"ملكة جمال الكون".وكان أيضًا للنجمحضور سينمائي في سيزون أفلام الصيف؛ إذ نافس بفيلم "ريستارت"، ودارت قصته حول محمد، وهو مهندس يعمل فني هواتف بسيطاً، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثًا عن الشهرة عبر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

وشارك في الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق.

يمكنكم قراءة...تامر حسني يوجه رسالة لـ ملك وليلى أحمد زاهر.. فماذا قال؟!

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».