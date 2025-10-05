اخبار العالم / اخبار العراق

تحديد سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح: "ربع دينار" مقابل كل ناخب

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثيقة صادرة من المفوضية وتابعتها الخليج 365، فإن حصة المرشح التي يحق له انفاق أموال بقدرها، تعادل 250 دينار مضروبا بعدد ناخبي كل دائرة انتخابية، وحصة الحزب الواحد تأتي من ضرب حصة المرشح الفرد في عدد المرشحين بكل حزب.

ووفقا لذلك فإن كل مرشح في بغداد على سبيل المثال، سيكون سقف انفاقه الأعلى على الدعاية الانتخابية والتي تشمل البوسترات وحتى تنظيم التجمعات سيكون المبلغ لا يتجاوز الـ1.5 مليار دينار لكل مرشح باحتساب وجود حوالي 6 ملايين ناخب تقريبا في الدائرة الانتخابية بغداد.
