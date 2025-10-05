موتو جي بي: حادث يطيح ببطل العالم من اللفة الاولى والفوز من نصيب الديغير

الرياص - اسماء السيد - Lombok (اندونيسيا) : فاز الإسباني الشاب فيرمين الديغير بسباق جائزة إندونيسيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" الاحد، فيما خرج مواطنه مارك ماركيس المتوج أخيرا بطلا للعالم والفائز بالتجارب الإيطالي ماركو بيتزيكي إثر حادث جمعهما في اللفة الأولى.

ونجح درّاج "غريزيني ريسينغ" الديغير (20 عاما) من الانقضاض على الصدارة بعد حادثة الاصطدام بين ماركيس وبيتزيكي.

أنهى الإسباني الشاب السباق متقدما بأكثر من ست ثوانٍ على مواطنه بيدرو أكوستا من فريق "كيه تي أم"، وبفارق ثماني ثوانٍ عن زميله في الفريق أليكس ماركيس الذي حل ثالثا.

كان بيتزيكي قد هيمن على التجارب التأهيلية السبت محققا رقما قياسيا على حلبة مانداليكا، لكنه تعرض لبداية كارثية يوم الأحد في ظل أجواء رطبة على جزيرة لومبوك.

بعد تراجعه من مركز الانطلاق الأول إلى المركز السابع خلف ماركيس، حاول تجاوز بطل العالم، لكنه اصطدم بمؤخرة دراجته بشكل عنيف.

وأدى الاصطدام إلى انزلاق كلا السائقين خارج المسار نحو الحصى. وتمكّن الاثنان من النهوض ومغادرة موقع الحادث، بينما شوهد ماركيس وهو يمسك بكتفه اليمنى متألما.

وسبق لماركيس ان تُوّج بطلا للعالم الأسبوع الماضي خلال جائزة اليابان الكبرى، حاصدا رقما قياسيا بعدد النقاط في موسم واحد لدراج في موتو جي بي بـ 545 نقطة، قبل انطلاق سباق اليوم.

عزّز رصيده من النقاط بفضل حلوله في المركز السادس في سباق السرعة، وذلك بعد فرض عقوبة على الإيطالي لوكا ماريني بسبب مخالفة ضغط الإطارات عقب انتهاء السباق.

ورغم أن الديغير حقق فوزا صريحا يوم الأحد، شهد السباق معركة محتدمة على المركزَين الآخرَين على منصة التتويج بين نحو ستة متسابقين.

عانى درّاج ياماها الإسباني أليكس رينس من التراجع، ليخرج من دائرة المنافسة على منصة التتويج، في حين صعد أليكس ماركيس إلى المركز الثالث، معززا موقعه في المركز الثاني في الترتيب العام خلف شقيقه.

وأنهى الجنوب إفريقي براد بيندر السباق في المركز الرابع متقدما على ماريني، الإسباني راوول فيرنانديس والفرنسي فابيو كوارتارارو.

بدوره، تعرّض الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا الذي انطلق من المركز السادس عشر المتأخر على خط الانطلاق، لحادث وسقط عن دراجته بينما كان في المركز الأخير على الحلبة، في نهاية أسبوع مخيب للآمال لبطل العالم مرتين.

كذلك، خرج الإسباني خوان مير والإيطالي إنيا باستيانيني من السباق.

نتائج الخمسة الاوائل في جولة اندونيسيا:

1. فيرمين الديغير (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) 41:07.651 دقيقة

2. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 6.987 ثانية

3. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 7.896 ثانية

4. براد بيندر (جنوب إفريقيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 8.901 ثانية

5. لوكا ماريني (إيطاليا/ريبسول هوندا) بفارق 9.129 ثانية

ترتيب بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 545 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 362

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 274

4. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 254

5. بيدرو أكوستا (إسبانيا) 215