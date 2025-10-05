الأمير ويليام يكشف عن تأثير أبنائه في تحقيق رؤية 2030 بجائزة إيرثشوت Earthshot

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - لطالما كان اهتمام الأمير ويليام، الوريث الشرعي للمملكة البريطانية، بالبيئة والمحيطات ملحوظاً إلى أن أصبح من أولوياته، وبات الأمر أكثر إلحاحاً بالنسبة له، والسبب في ذلك أبناؤه، الأمير جورج، 12 عاماً، الأميرة شارلوت، 10 أعوام، والأمير لويس، 7 أعوام، الذين أصبحوا جزءاً أصيلاً في مساعيه لتحقيق أهداف البيئة المستدامة بحلول 2023، وذلك لتوفير بيئة أفضل لهم وللأجيال القادمة.

الأمير ويليام ومساعيه لمبادرة إيرث شوت Earthshot

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

نشر الأمير ويليام، 43 عاماً، فيديو في محيط منزله بقلعة وندسور، واختار شجرة البلوط ليجلس أسفلها خلال تصويره الفيديو، وكان قد اختار أمير ويلز منذ بداية المبادرة هذه الشجرة؛ لتكون رمزاً لجائزة إيرث شوت earthshot، واستظلّ بها أثناء الإعلان الأول عن الجائزة، وتحدّث عن التغير الذي طرأ على نظرته للمستقبل حينما تحوّل عام 2030 من فكرة بعيدة إلى هدف قريب، وقد اختار أمير ويلز هذا العام لتحقيق أهداف مبادرته البيئية.

وفي مقطع الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قال: "عام 2030 أصبح الآن أقرب وأكثر واقعية، المضي قدماً في هذا العقد الحاسم لم يعد خياراً بل ضرورة؛ لأن ما نفعله اليوم هو ما سيُحكم به الأجيال القادمة على إرثنا".

وأشار أمير ويلز إلى مشاركته العائلية التي وصفها أنها ليست رمزية فقط، بل تمثل دافعاً شخصياً قوياً، وأوضح: "حتى أستطيع أن أنظر في عيون أبنائي، لقد بذلت قصار جهدي في هذا الزمن لجعل الأرض مكاناً أفضل لهم".

وتابع: "في ذاك الوقت، بدا العقد العشري بعيداً جداً. جورج كان في السابعة، شارلوت في الخامسة، ولويس في الثانية؛ فكرة أن نصل إلى 2030 بدت كأنها عمر بعيد. لكن اليوم، ونحن في منتصف هذا العقد الحاسم، 2030 أصبحت قريبة".

كما أشاد الأمير بالأشخاص الذين وصلوا إلى النهائيات بجائزة إيرثشوت، وقال: "من المستحيل أن تسمع قصص هؤلاء المرشحين، وتشاهد الأثر الذي يحققونه، دون أن تشعر بالتشجيع والطاقة".

ويُذكر أن الدورة القادمة من حفل الجوائز ستُقام في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في 5 نوفمبر 2025، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30، في خطوة لربط المبادرة بالحوارات الدولية حول البيئة.

جائزة إيرث شوت

جائزة إيرث شوت "Earthshot Prize" هي مبادرة بيئية أسسها الأمير ويليام عام 2020، تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لمعالجة التحديات البيئية العاجلة في العالم، ولديها 5 أهداف تسعى لتحقيقها قبل عام 2030، وهي: "حماية الطبيعة وإصلاحها، تنقية الهواء، إحياء المحيطات، بناء عالم خالٍ من النفايات، إصلاح المناخ".

إليكِ هذا الخبر: الأمير ويليام ينوب عن والده الملك تشارلز في حضور جنازة بابا الفاتيكان

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».