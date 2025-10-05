بالفيديو: "الأحمدي" يكشف طريقة لتقليل تأثير البطاطس والأرز على سكر الدم بنسبة 25٪

موقع الخليج 365: كشف أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، الدكتور محمد الأحمدي، عن طريقة بسيطة تجعل تناول البطاطس أو الأرز لا يرفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع.

البطاطس

وأوضح “الأحمدي” خلال حديثه عبر قناة “السعودية”، أن البطاطس المطهية ترفع السكر بسرعة بسبب ارتفاع المؤشر الجلايسيمي فيها، إلا أنه يمكن تقليل هذا التأثير بنسبة تصل إلى 25% من خلال تبريدها بعد الطهي ووضعها في الثلاجة لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة.

الأرز

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الأرز، مبينًا أنه عند تبريده بعد الطهي وتناوله في اليوم التالي، تقل قدرته على رفع السكر، وذلك لأن النشا يتحول بفعل التبريد إلى مادة شبيهة بالألياف، مما يخفض نسبة السكر في البطاطس والأرز.