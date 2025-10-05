بالصور- هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم الفن والإعلام

شارك عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف نجل الممثل المصري هاني رمزي، الذي أقيم داخل كنيسة أبي سيفين والأنبا مقار في منطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من بينها د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. كما تواجد عدد من نجوم الفن، أبرزهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، داليا البحيري، ريهام حجاج، رامي إمام، عبير صبري، أمير شاهين، ماجد المصري، حمادة هلال، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، إضافة إلى الإعلامية هالة سرحان والمصمم هاني البحيري والمنتج عماد زيادة وغيرهم.