تكنولوجيا: نينتندو تطالب الحكومة اليابانية بفرض قيود على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما قللت نينتندو من أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير ألعابها، لكنها بدأت مؤخرًا تتبنى موقفًا أكثر حزمًا تجاه استخدامه من قبل شركات الألعاب الأخرى.

فقد كشف النائب في البرلمان الياباني ساتوشي أسانو عن أن الشركة تمارس ضغوطًا داخل الحكومة اليابانية للحد من اعتماد هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في صناعة الألعاب.

أوضح أسانو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أعدّت مؤخرًا دليلًا بعنوان “دليل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء المحتوى”.

وقد شدد هذا الدليل على ضرورة أن تضمن الشركات عدم استعارة أو نسخ أعمال قائمة أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى.

وأشار النائب إلى أن نينتندو، المعروفة بتشددها في قضايا حقوق الملكية الفكرية، تتجنب بشكل واضح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، بل وتدعم توجه الحكومة نحو تنظيم التقنية ووضع ضوابط قانونية لها.

وكان رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا قد حذّر سابقًا من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما أكد المبدع شيغيرو مياموتو، مبتكر ألعاب نينتندو الشهيرة، أن الشركة لا تتبع عادة اتجاهات الصناعة السائدة، بل تفضّل الحفاظ على أسلوبها الإبداعي الخاص.

من جهة أخرى، يرى بعض المطورين المؤيدين للتنظيم أن من الضروري تحديد دور واضح للذكاء الاصطناعي في الألعاب. وقد عبّر ماساهيرو ساكوراي، مبتكر سلسلتي Super Smash Bros. وKirby، عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مفيدة لتسهيل مراحل التطوير المرهقة، لكنه شدد على أن استخدامه يجب أن يهدف إلى تحسين الإنتاجية فقط دون أن يحل محل المبدعين البشر.

ورغم موقف نينتندو الصارم، تواجه الشركة تحديات كبيرة في معركتها ضد الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت دراسة أجرتها جمعية موردي الترفيه الحاسوبي (CESA) أن أكثر من نصف شركات الألعاب اليابانية ترحب باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير ألعابها.

كما ترى شركات منافسة مثل Capcom أن التقنية يمكن استخدامها بشكل آمن دون انتهاك حقوق النشر، في حين بدأ بعض المطورين بالفعل باستخدام أصوات وعناصر منتجة عبر الذكاء الاصطناعي في ألعابهم، ما دفع منصة Steam إلى إضافة تنويهات خاصة بهذا النوع من المحتوى.

وعلى الرغم من أن جمهور نينتندو يدعم موقفها المحافظ تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن معظم المحللين يعتقدون أن مقاومة هذه الموجة ستكون صعبة على المدى الطويل. ومع استمرار تطور صناعة الألعاب، سيبقى من المثير للاهتمام مراقبة كيف سيتغير موقف نينتندو من الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

